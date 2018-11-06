Andımız ve Türkçe Ezan Tartışması!

Habertürk kanalında açık oturuma katılanlar arasında Türkçe Ezan tartışması çıktı. CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın '' Ezan türkçe okunsun kardeşim, benim dilimde okunsun, bende anlayayım'' demesi ile başlayan tartışmaya Hukuçu Selman Öğüt de dahil oldu.
Hukukçu ve TÜGVA yöneticisi Selman Öğüt Türkçe ezan okunmasının önünde hukuken bir engel olmadığını söylerken CHP'li Öztürk'ün Allahu Ekber sözünden, arapçadan, islamdan rahatsız olduğunu savundu.
CHP'li Öztürk ile Selman Öğüt arasındaki tartışma kısa sürede alevlendi. Öztürk Yılmaz '' benim dilim dünyanın her yerinde konuşulsun, ben dilimin olduğu yerde varım'' diyerek '' Erdoğan'ın ''andımız Türkçe ezan okutanların metnidir'' açıklamasına da '' bu Türkçe'ye, Kaşgarlı Mahmut'a bile hakarettir'' ifadelerini kullandı.
Tartışma kısa sürede yalakalış tartışmasına döndü.
YAKALIK TARTIŞMASI
CHP'li Öztürk Yılmaz Selman Öğüt'e '' bırak yakalığı'' demesi üzerine tartışma daha da alevlendi.
İşte o görüntüler;
Salak sen anlamıyorsan senin hatan öğren bu kadar gerizekalımısın
Aşağlık adam bin yıl boyunca atalarımız bu topraklar da ezanı arapça okuduğu için türklüğü mu aşağıladı emperyalizmin köpeği seni
İnsanların %90 ı şu an ezan sesini anlamıyor.Kıldıkları namazdan birşey anlamıyor.İstenmiş ki insanlar dinlerini anlayabilesin.Buna uygun din de zaten güzel bir şekilde yaşanacaktır
Ahmak.
Bu adam İslam ülkesinde nasıl bizleri temsil edebiliyor ?
Dogumumuzdan itibaren her gün günde 5 defa okunan bir seyin(ezanın) ne anlama geldiğini merak etmeyen bir milletin vekili nasıl olurda millete vekil olur sasarim.
Ulan yılmaz, keşke sen IŞİD'in elinde iken seni kafanı kesselerdi de bu sözleri kullanmasaydın. Allah sana acısın seni onların elinden kurtarsın, sen de Allahın dinine karşı çık.