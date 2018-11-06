Andımız ve Türkçe Ezan Tartışması!

Habertürk kanalında açık oturuma katılanlar arasında Türkçe Ezan tartışması çıktı. CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın '' Ezan türkçe okunsun kardeşim, benim dilimde okunsun, bende anlayayım'' demesi ile başlayan tartışmaya Hukuçu Selman Öğüt de dahil oldu.

Hukukçu ve TÜGVA yöneticisi Selman Öğüt Türkçe ezan okunmasının önünde hukuken bir engel olmadığını söylerken CHP'li Öztürk'ün Allahu Ekber sözünden, arapçadan, islamdan rahatsız olduğunu savundu.

CHP'li Öztürk ile Selman Öğüt arasındaki tartışma kısa sürede alevlendi. Öztürk Yılmaz '' benim dilim dünyanın her yerinde konuşulsun, ben dilimin olduğu yerde varım'' diyerek '' Erdoğan'ın ''andımız Türkçe ezan okutanların metnidir'' açıklamasına da '' bu Türkçe'ye, Kaşgarlı Mahmut'a bile hakarettir'' ifadelerini kullandı.

Tartışma kısa sürede yalakalış tartışmasına döndü.

YAKALIK TARTIŞMASI

CHP'li Öztürk Yılmaz Selman Öğüt'e '' bırak yakalığı'' demesi üzerine tartışma daha da alevlendi.

İşte o görüntüler;