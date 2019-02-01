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Ameliyathane Teknikerlerinin Sorunları Meclis'te!

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, ameliyat teknikerlerinin işsizlik sorununu ve bu kişiler tarafından yürütülmesi gereken görevlerin sertifika sahibi başka branş mezunlarınca gördürülmesini Meclis gündemine taşıdı.

Ameliyathane Teknikerlerinin Sorunları Meclis'te!

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, ameliyat teknikerlerinin işsizlik sorununu ve bu kişiler tarafından yürütülmesi gereken görevlerin sertifika sahibi başka branş mezunlarınca gördürülmesini Meclis gündemine taşıdı.

01 Şubat 2019 Cuma 13:33
Ameliyathane Teknikerlerinin Sorunları Meclis'te!

CHP’li Şaroğlu, konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verdi.

Milletvekili Şaroğlu, önergede şu ifadelere ve sorulara yer verdi;

Ameliyat hizmetleri teknikerleri, sağlık sektörünün en çok aranan meslekler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ameliyathane hizmetleri alanında eğitim alan teknikerlerin, ameliyathanenin hijyen güvenliğini sağlamalarının yanı sıra  ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi hazırlayan ve ameliyatlarda cerrahi ekibe yardımcı olan Ameliyathane Hizmetleri Teknikerlerinin ameliyathanedeki rolünün hayati bir öneme sahip olmasına ve ülkemizde ameliyathane hizmetleri teknikerlerine yönelik ihtiyacın artmasına rağmen kamu personeli alımlarında bu bölüm mezunlarına dönük atamalar yeterli düzeyde yapılmamaktadır.

Bu bağlamda;

  1. 2018 yılında kamuda ataması gerçekleşen ameliyathane teknikeri personel sayısı kaçtır?
  2. 2019 yılında kamudaki sağlık personeli atamalarında branş dağılımı ne şekilde olacaktır? Ameliyathane teknikerleri için öngörülen kadro sayısı kaçtır?
  3. Kimi hastanelerin,farklı branştaki sağlık personeline 2 aylık eğitim sonrası sertifika vererek, bu bölümde görevlendirdikleri ve  bu durumun mesleki hatalara yol açması bahse konudur.
  4. Ameliyathane teknikerlerinin görev tanımından kaynaklı sorunlarının ve yeterli kadro verilmemesinin iyileştirilmesine dönük bir çalışma düşünülmekte midir?

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 01.02.2019 13:46
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Burcu 2 saat önce

Lütfen hemşire alımlarınada yer verilsin

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Ameliyathane 2 saat önce

Ameliyathane teknikerleri atama bekliyor

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Toprak 2 saat önce

Nihayet biri söyledi sağolun sayın vekil secimde karşılığı olacaktır

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Cerrahi tekniker 1 saat önce

Kesinlikle şükür biri artık adım attı binlerce insan o bölümü okuyup emek veriyor lütfen yarrımcı olun artık

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