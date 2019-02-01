Ameliyathane Teknikerlerinin Sorunları Meclis'te!

CHP’li Şaroğlu, konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verdi.

Milletvekili Şaroğlu, önergede şu ifadelere ve sorulara yer verdi;

Ameliyat hizmetleri teknikerleri, sağlık sektörünün en çok aranan meslekler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ameliyathane hizmetleri alanında eğitim alan teknikerlerin, ameliyathanenin hijyen güvenliğini sağlamalarının yanı sıra ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi hazırlayan ve ameliyatlarda cerrahi ekibe yardımcı olan Ameliyathane Hizmetleri Teknikerlerinin ameliyathanedeki rolünün hayati bir öneme sahip olmasına ve ülkemizde ameliyathane hizmetleri teknikerlerine yönelik ihtiyacın artmasına rağmen kamu personeli alımlarında bu bölüm mezunlarına dönük atamalar yeterli düzeyde yapılmamaktadır.

Bu bağlamda;

2018 yılında kamuda ataması gerçekleşen ameliyathane teknikeri personel sayısı kaçtır? 2019 yılında kamudaki sağlık personeli atamalarında branş dağılımı ne şekilde olacaktır? Ameliyathane teknikerleri için öngörülen kadro sayısı kaçtır? Kimi hastanelerin,farklı branştaki sağlık personeline 2 aylık eğitim sonrası sertifika vererek, bu bölümde görevlendirdikleri ve bu durumun mesleki hatalara yol açması bahse konudur. Ameliyathane teknikerlerinin görev tanımından kaynaklı sorunlarının ve yeterli kadro verilmemesinin iyileştirilmesine dönük bir çalışma düşünülmekte midir?

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