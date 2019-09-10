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Ali Keven:Yerel basın destek bekliyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, yerel basın kuruluşlarının ve yerel gazetecilerin sorunları hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a bir soru önergesi verdi.

Ali Keven:Yerel basın destek bekliyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, yerel basın kuruluşlarının ve yerel gazetecilerin sorunları hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a bir soru önergesi verdi.

10 Eylül 2019 Salı 10:43
Ali Keven:Yerel basın destek bekliyor!

Verilen soru önergesinde gazetecilerin sorunlarına kapsamlı bir çözüm üretmeyi düşünüyor musunuz diye soran Keven, ekonomik sorunlarla boğuşan yerel basının desteklenmesi gerektiğine işaret etti. Gazetecilik Meslek Yasası’nın acilen çıkarılmasının beklendiğine de dikkat çeken Keven, yaptıkları görev itibariyle yurdun dört bir tarafında halkın haber alma hakkını sağlayan yerel basın kuruluşları ve yerel gazetecilerin sorunlarına geniş kapsamlı bir çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

“Yerel basın kuruluşlarımız artan dolar kurundan dolayı aşırı yükselen kâğıt maliyetlerinden, resmi ilan fiyat tarifesinde artış olmamasından, basın kartı sisteminin değiştirilmesinden, resmi ilanlarda hakkaniyetli olunmamasından ve birçok sorundan mustarip durumda çalışmaktadırlar. Yerel basın kuruluşları ve yerel gazetecilerin yerine getirdikleri sorumluluk dolayısıyla daima desteklenmeleri gerekmektedir. Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Osman Hakan Kiracı ile bu sorunları devamlı istişare ediyoruz. Kendisine ve meslek örgütüne de ayrıca teşekkür ediyorum. Yine Yozgat’ta yerel basında gazetecilik hayatına başlayıp şuan ülkemizin en güçlü kalemlerinden olan Sayın Saygı Öztürk te daima yerel basının desteklenmesi gerektiğini vurgular. Siyasi iktidar meslek odalarına ve mesleğin ileri gelenlerine kulak vermelidir.”

Yerel basının ticari bir sektörden çok kamusal bir sektör olduğunun altını çizen Keven, yerel gazetecilere sigorta primi ve sosyal güvence konusunda bir destek sunulması gerektiğini söyledi.

“Yerel basın ticari bir sektörden çok kamusal bir sektördür. Aslında basın genel anlamıyla kamusal bir görevi yerine getirmektedir. Bu piyasa ekonomisinde ve bu kriz şartlarında yerel basının desteklenmeden ayakta kalması imkânsız bir hal almıştır. Basın çalışanlarının prim ödemelerinde kolaylıklar sağlanmalıdır. Geniş kapsamlı bir destek paketi açıklanmalıdır. Ekonomik krizin maliyetleri artırması sorunuyla karşı karşıya olan gazetecilik sektörü bir de basın özgürlüğüne yapılan saldırılarla karşı karşıyadır. Yani zor koşullarda yerine getirilen bu mesleğin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Siyasi iktidar sahipleri de bir gün özgür basına ihtiyaç duyacaktır. Bundan dolayı basın özgürlüğüne darbe vuran söylemlere bir son verilmeli ve gazetecileri tehdit eden dilden uzaklaşılmalıdır.”

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