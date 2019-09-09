ali keven öğretmenlerin sorunları giderilmelidir

Çocuklar bir ülkenin temeli ve yapıtaşlarıdır. Temeli sağlam olmayan, çocuklarını mutlu edemeyen ve yaşatamayan hiçbir ülke kalkınamaz. Bizlerin temel hedefi çocuklarını eğitmek, korumak, yaşatmak ve yüzlerini güldürmektir. Bu doğrultuda zorunlu eğitim çağı için okullaşma oranı % 100 olduğu eğitimin akademik ve mesleki tercihler ile şekillendiği, dayanışmacı ve sorgulayıcı değerleri önemseyen, eleştirel düşünceyi öne çıkaran bir programı acele oluşturmalıyız.Cumhuriyet’in bir eseri olan ve yoksul çocuklara bir lira masraf yaptırmadan yatılı okutan doktor, mühendis, öğretmen, sanatçı, edebiyatçı yetiştirenKöy Enstitüleri sistemini çağdaş bilimsel bir anlayışla yeniden canlandırmak gerekmektedir.

ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI GİDERİLMELİDİR

Yozgat ilimizin eğitim tablosuna bakacak olursak yine öğretmen eksiği had safhada olup atanamayan öğretmenlerin asgari ücretle çalıştırıldığı ücretli öğretmenlik yoluyla bu açık kapatılmaya çalışılmaktadır.Ücretli öğretmenlik sistemi öğretmenlik mesleğini sömüren ve değersizleştiren bir sistemdir. Derhal kaldırılmalı ve açık olan her okula kadrolu öğretmen atanmalıdır.Sözleşmeli, ücretli, kadrolu ayrımcılığını ortadan kaldıracak bir eğitim planlaması yapılmalıdır. 3600 ek gösterge talepleri için ve gelir vergisi adaletsizliğinin giderilmesi için verilen kanun teklifleri acilen görüşülmelidir.

YANDAŞ ATAMA SİSTEMİ KALDIRILMALIDIR

İdareci atama sistemi mülakatlar yoluyla yandaş atama sistemi şeklinde devam etmektedir. Yozgat'ın eğitim tablosuna baktığımızda sınav başarı oranlarına baktığımızda maalesef iyi bir tablo karşımıza çıkmıyor. Bunun sorumlularından biri de bu liyakatsızidarecilerdir. Okul idarecileri mülakat olmadan bilimsel yöntemlerle şeffaf bir şekilde atanmalıdır. Yandaş bir sendikanın referanslarıyla değil gerçekten işin ehli olan atanmalıdır.Şuan Yozgat genelinde 105 okul kadrolu bir müdürü olmadan eğitime başlamıştır. İdareci ataması okullar açılmadan önce yapılmalıydı.

NİTELİKLİ DEVLET YURTLARI YAPILMALIDIR

Çocuklarımızın sosyal ekonomik durumlarına bakılmaksızın parasız eşit bilimsel bir eğitim almaya hakkı vardır. Kolejde okuyan bir öğrenci ile arasında ki fırsat eşitsizliği giderilmelidir. Milli Eğitim Sistemi’nde öğrenim gören her öğrenciye ücretsiz ulaşabileceği nitelikli bir yurt imkânı sunulmalıdır. Karanlık odakların eğitim ve yurt alanında ki çalışmalarına, MEB eliyle yapılan protokollere ve denetimsiz tarikat yurtlarına dur denilmelidir. Yıllarca FETÖ Terör Örgütü’nün eğitim alanında ki çalışmaları hakkında yaptığımız eleştirilere partizanca bir yaklaşımla kulak tıkanmış ve bunun neticesinde ülkemiz hain bir kalkışmayla baş başa kalmıştır. Bir kez daha uyarıyoruz; Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kurucu ilkelere kasteden karanlık odakların eğitim alanında ki faaliyetlerine bir an önce son verilmelidir. Devletimiz Anadolu’nun en ücra köşesine bile nitelikli bir yurt ve okul yapabilecek ve bu hizmeti öğrencilerimize tamamen ücretsiz sunabilecek güce sahiptir.

Bu uyarılarımızın dikkate alınmasını umut ediyoruz.

Yeni eğitim öğretim dönemi hayırlı olsun.