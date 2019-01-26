Ali Keven'den EYT'lilere Destek!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven emeklilikte yaşa takılanların Yozgat'ta gerçekleştirdiği etkinliğe katılarak destek oldu.

Ali Keven yaptığı açıklamada " Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yozgat mağdurlarının düzenlemiş oldukları toplantıya katıldım. Meclis'te #EYT için mücadeleye devam, dışarıda yapılan her türlü etkinliğe de destek vereceğiz. Verdiğimiz kanun tekliflerini araştırma önergelerini reddedenleri tarih unutmayacak!" ifadelerini kullandı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu kanun teklifi AKP ve MHP oyları ile reddedilmişti.

Emeklilikte yaşa takılanlar farklı illerde toplantılar düzenleyerek mağduruiyetlerini giderebilecek çözüm önerileri üzerinde duruyor.

Yozgat'ta düzenlenen EYT etkinliğine ait fotoğraflar şöyle;