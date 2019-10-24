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Ali Keven Gazilerin Sorunlarını Meclise Taşıdı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak Gazilerin ve Gazi Yakınlarının sorunlarını dile getirdi.

Ali Keven Gazilerin Sorunlarını Meclise Taşıdı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak Gazilerin ve Gazi Yakınlarının sorunlarını dile getirdi.

24 Ekim 2019 Perşembe 18:45
Ali Keven Gazilerin Sorunlarını Meclise Taşıdı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak Gazilerin ve Gazi Yakınlarının sorunlarını dile getirdi.

Ali Keven şunları söyledi;

Şehit yakını ve gazilerimizin, devletimizin sunduğu bazı hakların yanında çeşitli sorunları ve talepleri vardır ve acil ele alınmayı beklemektedir. Şehitlerimizin yakınlarına sunulan 2 kişilik kamuda istihdam desteği çocuklar arasında bir sorun oluşturmayacak şekilde artırılmalıdır. Gazilere istihdam desteği 2 kişi olmalıdır. Gazilerimize üç bin günde emekli olma hakkı verilmelidir. Şehit yakınlarının ve gazilerin yararlandığı sağlık hakları milletvekillerine sunulan haklar düzeyinde olmalıdır. Şehitlerimizin birinci derece yakınlarına kamu eliyle ücretsiz konut yapılarak tahsis edilmelidir. Bütün şehit yakını ve gazilerimize yeşil pasaport verilmelidir. Gazilerimizin tamamına ÖTV'siz araç hakkı verilmelidir. Vücudunda fiziksel ve psikolojik etkilerin uzun yıllar sürebileceği tespit edilen ama gazilik unvanı verilmemiş olan gazilerimize bir an önce gazilik unvanı tanınmalıdır.

Gazi sayılmayan 20 bin yurttaşımız acil gazilik unvanı bekliyorlar.

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