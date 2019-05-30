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Ali Keven'den Sözleşmeli Öğretmenler ve Sağlı Personelleri İçin Tayin Hakkı Çağrısı!

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Ali Keven sözleşmeli öğretmenlerin ve sağlık personelinin eş durumu tayin hakkı elde etmeleriyle ilgili TBMM'de konuşma yaptı.

Ali Keven'den Sözleşmeli Öğretmenler ve Sağlı Personelleri İçin Tayin Hakkı Çağrısı!

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Ali Keven sözleşmeli öğretmenlerin ve sağlık personelinin eş durumu tayin hakkı elde etmeleriyle ilgili TBMM'de konuşma yaptı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 17:54
Ali Keven'den Sözleşmeli Öğretmenler ve Sağlı Personelleri İçin Tayin Hakkı Çağrısı!

“Sözleşmeli öğretmenlerin mecburi görev süresi olan 4+2 yıl uygulamasının 3+1 yıl olarak değiştirileceği bundan 7 ay önce Eğitim Vizyonu toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştı. Aradan geçen 7 aya rağmen herhangi bir gelişme yaşanmadı. Sözleşmeli öğretmenlerimiz tayin hakkı ile aile birliğini kurmak istiyorlar ve bu değişikliğin biran önce  yasalaşmasını bekliyorlar.

Bu uygulamaya maruz kalan sözleşmeli sağlık personeli de 4+2 yıl uygulamasının değiştirilmesini talep ediyorlar. Sağlık personelleri de öğretmenlere tanınacak 3+1 yıl uygulamasından faydalanmak istiyorlar.

Ayrıca kamuda sözleşmeli çalışan uygulamasına da son verilmeli ve çalışma barışı acilen sağlanmalıdır. Sözleşmeli personeller eşit işe eşit ücret istiyorlar. Kadrolu mesai arkadaşından daha az ücret almak istemiyorlar. Sözleşmeli uygulamasına son verilmesini istiyorlar. Bu hakkın biran önce tanınmasını temenni ediyorum.”

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