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Ali Babacan, yeni parti için tarih verdi

AK Parti’den ayrılan Ali Babacan, yeni parti çalışmaları hakkında konuştuğu Karar Gazetesi'ne “2020’ye kalmadan partiyi kuracağız” dedi.

Ali Babacan, yeni parti için tarih verdi

AK Parti’den ayrılan Ali Babacan, yeni parti çalışmaları hakkında konuştuğu Karar Gazetesi'ne “2020’ye kalmadan partiyi kuracağız” dedi.

10 Eylül 2019 Salı 07:01
Ali Babacan, yeni parti için tarih verdi

Karar Gazetesi'nin manşetten verdiği habere göre Babacan, Yıldıray Oğur ile Ahmet Taşgetiren’in sorularına yanıtında şunları kaydetti:

“AK Parti’nin kuruluş döneminin şartları ile bugünün şartları çok farklı. Dolayısıyla bugünkü çalışmanın hem kaynaklandığı ortam hem de nihayetinde hedeflediği kitle 2001 şartlarına göre çok çok farklı. 2020 gelmeden çalışmalarımızı tüzel kişiliğe dönüştürerek ortaya çıkmayı düşünüyoruz”.

'ABDULLAH GÜL DESTEK VERİYOR'

Habere göre Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili ise şunları söyledi:

“Abdullah Bey çalışmalarımıza destek veriyor. Bilgi ve tecrübelerinden istifade ediyoruz. Ama hukuki ve siyasi sorumluluk kimdeyse, nihai yetkinin de o insanların üzerinde olması gerekiyor. Ahmet Bey ilmine saygı duyduğumuz ve sevdiğimiz biri. Ancak siyasetteki önceliklerimiz, izlediğimiz yöntem ve üslup oldukça farklı”.

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