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ALES'te Bakan akrabasına torpil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ALES’te sonuncu olan akrabası yüksek lisansı kazandı. Puanların gösterildiği listeye mahkeme rektörlüğün talebiyle erişim yasağı koydu.

ALES'te Bakan akrabasına torpil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ALES’te sonuncu olan akrabası yüksek lisansı kazandı. Puanların gösterildiği listeye mahkeme rektörlüğün talebiyle erişim yasağı koydu.

05 Şubat 2019 Salı 11:01
ALES'te Bakan akrabasına torpil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ALES’te sonuncu olan akrabası yüksek lisansı kazandı. Puanların gösterildiği listeye mahkeme rektörlüğün talebiyle erişim yasağı koydu.
 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun akrabasının Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yüksek lisansa kabul edilmesi ve sonrasında yaşananlar “torpil” iddiasını yeniden gündeme getiriyor. Yüksek lisans için başvuru yapan 49 kişilik listede Çavuşoğlu’nun yeğeninin eşi ALES sonuncusu olarak gözüküyor. Bu isim tüm değerlendirmede ise sondan ikinci sırada yer alıyor.

Cumhuriyet'ten Ece Piroğlu'nun haberine göre; Çavuşoğlu’nun akrabasının ALES ve yabancı dil sınavlarında son sıralarda yer almasına rağmen yüksek lisansa kabul edilmesinin ardından üniversite yönetimi tarafından çok tartışma yaratacak iki adım atılıyor. İlk önce üniversitenin internet sitesinde puanlara ve sonuçlara ilişkin duyurulan liste yayından kaldırılıyor.

Listenin eksisozluk.com’da yayımlanmasından sonra ise üniversite rektörlüğünün talebi üzerine Alanya 1. Sulh Ceza Hâkimliği 16 Ocak 2019 tarihinde listeye erişim yasağı getiriyor. Üniversite yönetimi yüksek lisansa başvuran adayların tepkisine karşı sessizliğini koruyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi tezli yüksek lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazananlar listesinde, programa başvuranlar arasında yapılan değerlendirmede sondan ikinci sırada yer alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun akrabası Şeyda Çavuşoğlu da yer aldı. Enstitü yaptığı değerlendirmede yüksek puan alan adayları eleyip, ALES’te sonuncu, genel değerlendirmede sondan ikinci olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun akrabası Şeyda Çavuşoğlu’nu yüksek lisansa kabul etti.

ÜNİVERSİTENİN SİTESİNDEN LİSTE KALDIRILDI

Özel bir üniversitenin psikoloji bölümünden mezun olan Çavuşoğlu’nun, ALES ve yabancı dil sınavlarında son sıralarda yer almasına rağmen yüksek lisansa kabul edilmesinin ardından, diğer adaylar rahatsız oldu ve tepki gösterdi. Tepkilere yanıt vermek yerine üniversite sonuçlara ilişkin hazırlanan listeyi üniversitenin internet sitesinden kaldırmayı tercih etti. Ancak aynı liste, yüksek lisanslara ilişkin duyuruları yayımlayan bir başka internet sitesinde yer almayı sürdürdü.

LİSTEYİ YAYINLAYAN İNTERNET SİTELERİNE MAHKEME KARARIYLA ERİŞİM ENGELİ 

Liste bu kez eksisozluk.com’da yayımlandı. Çavuşoğlu’nun, toplamda 45 puanla 5 kişilik asil listede olduğu programın yedek listesinde ise 51-54 puan toplayabilen adaylar bulunuyor. 58-60 arası puan toplayan çok sayıda aday ise, kendisine yedek listede dahi yer bulamadı. Listenin sitede yayımlanmasının ardından üniversite rektörlüğü bu kez mahkemeye başvurdu. Alanya 1. Sulh Ceza Hâkimliği 16 Ocak 2019 tarihinde listeye erişim yasağı getirdi. Yasak kararına yine aynı sitede “torpil kanıtlandı” denilerek tepki gösterildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU NİKAH ŞAHİDİYDİ

Tüm adaylar arasında, ALES’te sonuncu olan ve yabancı dil sınavından da 100 üzerinden 22.5 alabilen Çavuşoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu’nun yeğeni, işadamı Ahmet Çavuşoğlu’nun oğlu Okan Çavuşoğlu ile evli. Babası Şeref Oktay da AKP ilçe yönetiminde yer almış. Şahitliklerini Bakan Çavuşoğlu’nun yaptığı gençlerin nikahını da, AKP’li Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel kıymış.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.02.2019 11:10
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ales te bakan akrabasına torpil
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