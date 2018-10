Akşener'den Erdoğan'a : Kendine Yaptığın Kadar Çalışana da Zam Yap!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener meclis grup toplantısında Erdoğan'a yüklenerek ''Maaşına yaptığın kadar zammı çalışana da zam yapmazsan, aldığın her kuruş zehir zıkkım olsun'' ifadelerini kullandı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına ne kadar zam yapıldı. Cumhurbaşkanı maaşına yapılan zam oranında asgari ücretliye de zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşına yapılan zamma tepki göstererek, “Maaşına yaptığın kadar emekliye, çalışana da zam yapmazsan aldığın her kuruş zehir zıkkım olsun” dedi. Ağır bir ekonomik kriz yaşandığını söyleyen Akşener, “Suçu hep başkalarının üzerine atsa da bu kriz iktidarın eseridir” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Cumhurbaşkanlığı 2019 Programına göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ayrılması öngörülen 2.8 milyar TL’lik bütçenin detayları belli oldu. Belli olan detaylara göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aylık brüt maaşı % 26 artışla 74 bin 500 lira oldu.

YÜZDE 26 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Peki, İYİ Parti Lideri'nin yaptığı çağrı iktidar tarafından karşılık bulurda asgari ücretliye %26 oranında zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? Şuan 1603,12 TL olan asgari ücret için aralık ayında asgari ücret belirleme komisyonu bir araya gelerek 2019 yılı için zamları belirleyecek. Eğer Cumhurbaşkanı maaşına yapılan %26 zam asgari ücretliyi de yapılırsa asgari ücret 416,81 TL zamlanacak. Buna göre 1603,12 + yüzde 26'lık zam oranı 416,81 = 2019,93 TL olur. Tabi ki, bunların hepsi bir varsayımdan ibaret ancak siyasette her an her şey olabileceği için dikkate almakta fayda vardır.

