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Akşener'den Erdoğan'a : Kendine Yaptığın Kadar Çalışana da Zam Yap!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener meclis grup toplantısında Erdoğan'a yüklenerek ''Maaşına yaptığın kadar zammı çalışana da zam yapmazsan, aldığın her kuruş zehir zıkkım olsun'' ifadelerini kullandı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına ne kadar zam yapıldı. Cumhurbaşkanı maaşına yapılan zam oranında asgari ücretliye de zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?

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Akşener'den Erdoğan'a : Kendine Yaptığın Kadar Çalışana da Zam Yap!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener meclis grup toplantısında Erdoğan'a yüklenerek ''Maaşına yaptığın kadar zammı çalışana da zam yapmazsan, aldığın her kuruş zehir zıkkım olsun'' ifadelerini kullandı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına ne kadar zam yapıldı. Cumhurbaşkanı maaşına yapılan zam oranında asgari ücretliye de zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?

30 Ekim 2018 Salı 19:14
Akşener'den Erdoğan'a : Kendine Yaptığın Kadar Çalışana da Zam Yap!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener meclis grup toplantısında Erdoğan'a yüklenerek ''Maaşına yaptığın kadar zammı çalışana da zam yapmazsan, aldığın her kuruş zehir zıkkım olsun'' ifadelerini kullandı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına ne kadar zam yapıldı. Cumhurbaşkanı maaşına yapılan zam oranında asgari ücretliye de zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşına yapılan zamma tepki göstererek, “Maaşına yaptığın kadar emekliye, çalışana da zam yapmazsan aldığın her kuruş zehir zıkkım olsun” dedi. Ağır bir ekonomik kriz yaşandığını söyleyen Akşener, “Suçu hep başkalarının üzerine atsa da bu kriz iktidarın eseridir” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Cumhurbaşkanlığı 2019 Programına göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ayrılması öngörülen 2.8 milyar TL’lik bütçenin detayları belli oldu. Belli olan detaylara göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aylık brüt maaşı % 26 artışla 74 bin 500 lira oldu. 

YÜZDE 26 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Peki, İYİ Parti Lideri'nin yaptığı çağrı iktidar tarafından karşılık bulurda asgari ücretliye %26 oranında zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? Şuan 1603,12 TL olan asgari ücret için aralık ayında asgari ücret belirleme komisyonu bir araya gelerek 2019 yılı için zamları belirleyecek. Eğer Cumhurbaşkanı maaşına yapılan %26 zam asgari ücretliyi de yapılırsa asgari ücret 416,81 TL zamlanacak. Buna göre 1603,12 + yüzde 26'lık zam oranı 416,81 = 2019,93 TL olur. Tabi ki, bunların hepsi bir varsayımdan ibaret ancak siyasette her an her şey olabileceği için dikkate almakta fayda vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?) başlıklı haberimizi ve  2019 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? başlıklı haberlerimizi de okumanızı tavsiye ederiz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.10.2018 20:11
Anahtar Kelimeler:
akşener den erdoğan a kendine yaptığın kadar çalışana da zam yap
Yorumlar
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Sibel 1 saat önce

Ben hiçbir ülkede Tayyip Erdoğan gibi kul hakkı yiyen bir cumhurbaşkanı görmedim asgari ücretle 100 yıl yasasam bir ev sahibi olamam kendine yapılan zam kadar o çok sevdiğin halkına yap diyecem ama o sende yok

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Durmakyokyoladevam 19 dakika önce

Cumhurumuz o reisimiz o. Istedigi zammi yapsin kendine helali hoş olsun

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Ahmet 14 dakika önce

O maaşın hepsini değil ayda 1/4 ünü asgari ücretliye verseler kimse daha fazlasını istemez. Ama onlar o kadarını bile bu millete çok görüyorlar.

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Taner 1 saat önce

Meral senin ağzın iyice bozuldu.Fetöcü olduğun zaten belli yok olup gidersin,ayağını denk al bu millet seni gibi vatan hainlerinden çok çekti bundan sonra kökten çözüm olacak.

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Xxy 50 dakika önce

Yaparlar ozaman

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akp 48 dakika önce

Abi ya bana verse o 1 aylik sadece maasi yuva kurar 4 cocuk yaparim ev duzerim ulan 1600 e ne ev kiralamasi ne 1 cocugu sana kiz vermezler yaziklar olsun be devletimiz sahip cikin yegenlerinizi gormeyin herkesi gorun yazik sadece yazik

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Ahmet 13 dakika önce

Taner isimli vatandaş doğru söyleyenlere Fetöcü ocu buçuk diye iftira atmak bir Müslümana yakışıyor mu?

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