Akşener'den Andımız Açıklaması: Türk Olmaktan mı Doğru Olmaktan mı Rahatsızlar?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay'ın verdiği öğrenci andı kararı sonrasında iktidar partisine mensup önemli isimlerin karşı çıkmasına tepki gösterdi. Akşener yaptığı açıklamada ' Türk olmaktan mı yoksa doğru olmaktan mı rahatsız oluyorlar'' ifadelerini kullandı.

Danıştay'ın okullarda “Andımız Yeniden okutulsun” kararına gelen karşı tepkileri sert bir dille eleştiren İYİ Parti lideri Meral Akşener "Başta Sayın Bakan olmak üzere Andımız ile ilgili Danıştay kararına çemkirenler, mesnetsizce tepki gösterenler Türk olmaktan mı, doğru olmaktan mı rahatsız oluyorlar?" açıklaması yaptı.

TÜRK EĞİTİM-SEN DAVA AÇMIŞTI

Danıştay 8. Dairesi Türk Eğitim-Sen Sendikası'nın açtığı dava sonucunda okullarda okunması kaldırılan ‘Andımız’ın yeniden okutulması kararını verdi. Danştay'ın kararından sonra bir açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa'ya göre Danıştay'ın yerindelik denetimi yapamayacağını, idarenin yerine geçemeyeceğini belirterek, “Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçütleri karşılamaktan uzak kalmıştır.” ifadesini kullandı.

ADALET ESKİ BAKANI'NDAN TEPKİ

Danıştay'ın aldığı kararla ilgili bir açıklamada Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bekir Bozdağ Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Danıştay anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir” ifadelerini kullandı. Bozdağ, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye, hukuk devletidir. ‘İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez. Öğrenci andı kararı ile Danıştay 8. Dairesi; hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca; anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir.” dedi.

Bekir Bozdağ ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün açıklamalarına twitter hesabından yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Başta Sayın Bakan olmak üzere Andımız ile ilgili Danıştay kararına çemkirenler, Türk olmaktan mı, doğru olmaktan mı rahatsız oluyorlar?” ifadelerini kullandı.

İşte İYİ Parti Lideri Akşener'in o paylaşımı;

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