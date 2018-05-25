Akşener Sordu: Sarı Tişörtlü Kardeşim Cebinde Kaç Para Var?

Kayseri'de vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, önemli açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlara seslenirken Akşener sarı tişörtlü bir genci göstererek cebinde kaç parası olduğunu sordu. O vatandaş ise cebinde hiç prası olmadığını söyleyince Akşener, 'Bizim çocuğumuzun cebinde parası yok ama bakan çocukları, bir baltaya sap olamayanlar cebinde trilyonlarla geziyor' dedi.

Meral Akşener'in açıklamaları şu şekilde;

Sen sarı tişörtlü çıkar çekindeki parayı kaç para var cebinde, bizim çocuğumuzun cebinde parası yok ama bakan çocukları, bir baltaya sap olamayanlar cebinde trilyonlarla geziyor.

İKTİDARA GELDİĞİMİZDE...

Eğitimde çocukların yolunu kesen sensin. Durduk yere sistemi değiştiren sensin. Çay içerken öğreniyor Eğitim Bakanı.Ben dedim ki biz çocuklarımızı öyle yetiştireceğiz ki IMF'de, Dünya Bankası'nda üst düzey yönetici olsun dedim. Dediler ki “Gençlerimize kariyer planlayacağız” günaydın. Bir şey söyleyeyim 4.5 milyon insan kredi borçlarından dolayı takipte bankalar bunları satıyor. Her gün kapılarında avukat itibarları zedelenen vatandaşlarımız var. Biz iktidara geldiğimizde bunları ortadan kaldıracağız.

Ben ailesinde engelli yakını olan bir insanım. En öncelikli iş aileleri rahatlatacak kurum kuruluşların yapılmasıdır. Bakım ücretlerinin devamı gelecek elbet ama sadece parayla olmaz. Onları hayatımızın içine katmak bizim görevimizdir.

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