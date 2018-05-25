Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Akşener Sordu: Sarı Tişörtlü Kardeşim Cebinde Kaç Para Var?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı son dakika açıklamasında önemli ifadeler kullandı. Öte yandan Akşener bir vatandaşa miting sırasında cebinde ne kadar para olduğunu sordu.

banner396

Akşener Sordu: Sarı Tişörtlü Kardeşim Cebinde Kaç Para Var?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı son dakika açıklamasında önemli ifadeler kullandı. Öte yandan Akşener bir vatandaşa miting sırasında cebinde ne kadar para olduğunu sordu.

25 Mayıs 2018 Cuma 18:55
Akşener Sordu: Sarı Tişörtlü Kardeşim Cebinde Kaç Para Var?

Kayseri'de vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, önemli açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlara seslenirken Akşener sarı tişörtlü bir genci göstererek cebinde kaç parası olduğunu sordu. O vatandaş ise cebinde hiç prası olmadığını söyleyince Akşener, 'Bizim çocuğumuzun cebinde parası yok ama bakan çocukları, bir baltaya sap olamayanlar cebinde trilyonlarla geziyor' dedi.

Meral Akşener'in açıklamaları şu şekilde;

Sen sarı tişörtlü çıkar çekindeki parayı kaç para var cebinde, bizim çocuğumuzun cebinde parası yok ama bakan çocukları, bir baltaya sap olamayanlar cebinde trilyonlarla geziyor.

İKTİDARA GELDİĞİMİZDE...

Eğitimde çocukların yolunu kesen sensin. Durduk yere sistemi değiştiren sensin. Çay içerken öğreniyor Eğitim Bakanı.Ben dedim ki biz çocuklarımızı öyle yetiştireceğiz ki IMF'de, Dünya Bankası'nda üst düzey yönetici olsun dedim. Dediler ki “Gençlerimize kariyer planlayacağız” günaydın. Bir şey söyleyeyim 4.5 milyon insan kredi borçlarından dolayı takipte bankalar bunları satıyor. Her gün kapılarında avukat itibarları zedelenen vatandaşlarımız var. Biz iktidara geldiğimizde bunları ortadan kaldıracağız.

Ben ailesinde engelli yakını olan bir insanım. En öncelikli iş aileleri rahatlatacak kurum kuruluşların yapılmasıdır. Bakım ücretlerinin devamı gelecek elbet ama sadece parayla olmaz. Onları hayatımızın içine katmak bizim görevimizdir.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.05.2018 18:54
Anahtar Kelimeler:
KayseriMeral AkşenerSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP'li isimden Flaş Açıklama: Seçimlerin Erkene Alınma Nedeni...
MHP'li isimden Flaş Açıklama: Seçimlerin Erkene Alınma Nedeni...
Muharrem İnce'den Canlı Yayında Flaş Açıklamalar
Muharrem İnce'den Canlı Yayında Flaş Açıklamalar
Seçimin En İlginç Haberlerinden Biri: Önce İstifa Etti Sonra..
Seçimin En İlginç Haberlerinden Biri: Önce İstifa Etti Sonra..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim