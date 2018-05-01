Akşener O Konuda AK Parti'ye Sert Çıktı: Gerekeni Yapacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den AK Parti hakkında fla açıklamalar.

Önceki gün Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı ekonomik paketi değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, daha önce muhalefet partilerince gündemine getirilen 'emeklilere ikramiye' uygulaması için Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların, "Ekonomiyi çökertir, gerçekçi değil" sözlerini hatırlatarak iktidarı eleştirdi.

Seçime 55 gün kala yapılan bu açıklamaların tamamen seçim yatırımı olduğunu savunan Akşener, dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sözlerini hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:

"2015 seçimlerinde muhalefet partilerinin vaatleri arasında yer alan emekliye ikramiye için hükümetten yapılan değerlendirmelerde 'bunun bir hayal olduğu' vurgusunu yapmıştı.

Dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek o günlerde, 'Bekara karı boşamak kolay. Bütçe açığını yüzde 70 artırır. Gerçekçi değil, ekonomiyi çökertir' dediği uygulama bugün hükümet tarafından bir seçim yatırımı olarak gündeme getiriliyor. Emeklilerimiz bunu hak ediyor. Madem imkan vardı, yıllardır bu haktan neden mahrum bıraktınız? Neden bu hakkı, hak olarak teslim etmeyip, bir seçim rüşveti gibi sunuyorsunuz. Türkiye'nin bu imkanı varken, vatandaşın sırtındaki vergi, ceza, prim borçlarını hafifletmek için İYİ Parti'den korkmanız mı gerekiyordu?" dedi.

NASIL OLUYORMUŞ GÖRECEKSİNİZ

Emeklilere vaat edilenlerin yeterli olmadığının altını çizen Meral Akşener, şu ifadelerle ddevam etti:

"İYİ Parti'nin emeklilerimize, çiftçimize, tüccarımıza, vergi ve ceza yükü altında ezilen vatandaşlarımıza sunacağı imkanları, teslim edeceği hakları duymak için bekleyin. Nasıl oluyormuş göreceksini.

İKTİDARA SORULAR

Meral Akşener hükümete şu soruları yöneltti:

"Üniversitelerden atılan binlerce öğrencimizin okullarına yeniden kavuşabilmeleri, her seçimde kullanmaktan bıkmadığınız imar sorunlarını giderecek adımlar, mazot ve gübre fiyatlarıyla belini büktüğünüz, ekebilecekleri toprak verebilmek için, yaşlılarımızın bir derdine derman olan aylıklarını artırmak için İYİ Parti'den korkmanız mı gerekiyordu? Yetmez. Türkiye'nin imkanı var, vatandaşımız hak ediyor. Gerekeni siz yapmadınız, 55 gün sonra biz yapacağız."

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