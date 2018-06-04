Akşener ile Kılıçdaroğlu Görüşmesi Sona Erdi-Kritik Açıklamalar Geldi

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası iki liderden önemli açıklamalar geldi.

İYİ Parti lideri Akşener, bölgede hazır bulunna basın mensuplarına yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gözlemlerimi, bilgilerimi sayın genel başkan ile paylaştım. Şöyle bir önerim oldu, kendileri de kabul ettiler. O öneri de bir komisyon kurulup, 24 Haziran'dan önce belki bir hafta içerisinde arkadaşlarımızın bir araya gelip, parlamenter sistemin nasıl, seçimler alındıktan sonra ve parlamentodaki çoğunluk kazanıldıktan sonra ki öyle görünüyor. Hangi aralık içinde, tarihinin nasıl olacağı, yol haritasının bir bütün olarak milletimizle paylaşılması konusunda önerim oldu. O nedenle ziyaret ettim. Sayın Karamollaoğlu ile de konuştum. O da olumlu baktı. Dolayısıyla millet ittifakının liderleri olarak bu konuyu paylaştım ve kendisine teşekkür ediyorum. Tarihinin nasıl olacağı, yol haritasının bir bütün olarak milletimizle paylaşılması konusunda önerim oldu. O nedenle ziyaret ettim. Sayın Karamollaoğlu ile de konuştum. O da olumlu baktı. Dolayısıyla millet ittifakının liderleri olarak bu konuyu paylaştım ve kendisine teşekkür ediyorum”

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Seçim çalışmaları son derece rahat bir atmosferde gidiyor. Hükümetin bütün baskılarına karşın, devletin bütün imkanlarını kullanmalarına karşın, bu ülkeye demokratik parlamenter sistemi getirmek ve TBMM’yi daha güçlü kılan bir anlayışla yola çıktık. O yolda yürüyoruz. Vatandaşımız bizden şunu bekliyor. Güzel, parlamento çoğunluğu sağladığınız, cumhurbaşkanlığını aldınız ama hangi takvimde demokratik parlamenter sistemi gerçekleştireceksiniz? Sayın genel başkanın böyle bir önerisi oldu. Bizim açımızdan keyifli bir öneri bu. Birlikte demokratik parlamenter sistemi nasıl inşa edeceğimizi, parlamentoyu nasıl güçlendireceğimizi, yargının bağımsızlığı, milletvekillerinin parlamentoda özgür iradede oy kullanmalarını sağlamak ve bütün hukuk sistemini darbe hukukundan arındırmak, ekipler ortak çalışmayı yapacaklar.”

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