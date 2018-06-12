Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Akşener'den Flaş FETÖ Çıkışı: "Maden Talimatı FETÖ'den Alıyorum.."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı son dakika açıklamasında, Başbakan Binali Yıldırım'a seslendi. Akşener, FETÖ'den talimat aldığı iddialarına sert şekilde cevap verdi.

banner396

Akşener'den Flaş FETÖ Çıkışı: "Maden Talimatı FETÖ'den Alıyorum.."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı son dakika açıklamasında, Başbakan Binali Yıldırım'a seslendi. Akşener, FETÖ'den talimat aldığı iddialarına sert şekilde cevap verdi.

12 Haziran 2018 Salı 13:55
Akşener'den Flaş FETÖ Çıkışı: "Maden Talimatı FETÖ'den Alıyorum.."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den flaş FETÖ çıkışı.

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Malatya'da düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. "5 yıl içerisinde her yıl 50 milyar dolar yatırım yapıp fabrika açacağız. İşsilik oranını 5,6'ya düşüreceğiz." diyerek sözlerine başlayan Akşener, şu şekilde devam etti:

"Bunu yaparken her gencimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız dedik. Kredi kartları meselesi var. 4,5 milyon insan takipte. Bunlar kumar oynamamış. Çocuğunun masrafları için gıda için çekmiş. O insanları takibe aldıran bir borç tipi.

Onun içinde işsiz, şehit ailesi, gazi ailesi var. Bankalar 100 liralık borcu 10 liraya satıyorlar. Biz bunu bir defalık kaldıracağız dedik. Kaynak nerede dediler. Cumhurbaşkanı adayları içerisinde kaynak nerede diye sadece bana soruluyor. Çünkü ciddiye alınan tek kişi benim.

Birinci kaynak bugüne kadar çalıp cebinize doldurduklarınızı geri alacağım. Lüks arabalara biniyorlar ya sizin cebinizden 8 milyar lira para çıkıyor.

Onlara inin bakayım arabalardan diyeceğim. Devlet satın almaları kafaya göre yapıyor. Onları bir araya topluyoruz, yüzde 10 tasarruf yapıyoruz. Son zamanlarda Binali Yıldırım durup dururken beni TİKA'yı kapatmakla suçladı. Erdoğan da TİKA ve AFAD'ı kapatacağımı söyledi.

Ben bu ikisini kapatacağım demedim, devlet kurumlarını incelemeye alacağız dedim. Amaçları milliyetçilerin gözünde beni zor durumda bırakmak.

FETÖ BANA TALİMAT VERDİYSE..

İkincisi TİKA ve AFAD'ın yaptığı harcamaların üzerini örtmek. Bir de FETÖ'den talimat alıyormuşum. Bugüne kadar bana talimat verecek anasının karnından doğmadı.

Başbakana sesleniyorum, FETÖ bana talimat verdiyse gereğini yapmalısın. Dokunulmazlığım yok, gereğini yap, gel tutukla. İftirasını ispatlamayan şerefsizdir.

65 milyar dolarlık Kanalistanbul projesi var. Gence kaynak yok, kanala var. Yandaş müteahhide peşkeş çekilecek siz bunu sittinsene ödeyeceksiniz. Köprü yapıldı, tünel yapıldı sahibi siz değilsiniz. Sahibi yandaş müteahhit."

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaMeral AkşenerHaberFetöIyi Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Adaylarının Nerede Oy Kullanacağı Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Adaylarının Nerede Oy Kullanacağı Belli Oldu
Erdoğan'dan Flaş Muharrem İnce Açıklaması: "İstihbarattan Aldığım Bilgiye Göre.."
Erdoğan'dan Flaş Muharrem İnce Açıklaması: "İstihbarattan Aldığım Bilgiye Göre.."
Akşener'den Flaş Açıklama: Erdoğan'ın Teklifini İlk Kez Açıkladı
Akşener'den Flaş Açıklama: Erdoğan'ın Teklifini İlk Kez Açıkladı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim