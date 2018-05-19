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Akşener'den Flaş Açıklama: İkinci Turda Kalmazsam O İsmi Desteklerim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı son dakika açıklamasında, seçimlerin ikinci turuna kendisinin kalmaması durumunda destekleyecekleri adayı açıkladı.

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Akşener'den Flaş Açıklama: İkinci Turda Kalmazsam O İsmi Desteklerim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı son dakika açıklamasında, seçimlerin ikinci turuna kendisinin kalmaması durumunda destekleyecekleri adayı açıkladı.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:10
Akşener'den Flaş Açıklama: İkinci Turda Kalmazsam O İsmi Desteklerim

İYİ Parti Genel Başkanı ve umhurbaşkanı adayı Meral Akşener'den flaş İsmail Kahraman ve Cumhurbaşkanlığı seçimi açıklaması geldi.

Meclis Başkanı Kahraman için çok sert konuşan Akşener "Ben bu kişiyi takip etmemeye, sesini duymamaya özen gösteriyorum. Bu şahsın Atatürk ve arkadaşlarına, Cumhuriyet değerlerine itirazı olduğunu, bunu açık ve net söyleyemediğini bunu imalarla ifade ettiğini söyleyebilirim. Kendisini çok uzun bir süredir tanırım. Korkak bir insandır, dolayısıyla arkadan konuşmayı sever. O nedenle Atatürk'e ve cumhuriyet değerlerine, 19 Mayıs'ta başlayan o yürüyüşe yönelik alerjisini ortaya koymuş, bildiğimiz bir şahıstır" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ TURA MUHARREM İNCE KALIRSA...

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması durumunda onu destekleyeceğini de belirterek şu ifadeleri kullandı:

"A, B, C planlarına hiç gerek yok. Millet ittifakı olarak hem 301 milletvekilini, hem Cumhurbaşkanlığını alacağız.Ben gençlere işsizlik maaşı vereceğimizi söylüyorum. Erdoğan da 24 Haziran akşamı bir işsiz olacak, kusura bakmasın.

Ben Muharrem İnce'ye teşekkür ettim. İYİ Parti'yi kurarken, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı o zaman belli değildi, o zaman kim kalırsa şartsız, şüphesiz destekleyeceğimi ifade etmiştim zaten. Ama bugün bunları esasında konuşmamız gerekmiyor. Biz bütün gücümüzle Cumhurbaşkanlığı seçimine, onu almaya gayret etmemiz gerekiyor."

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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