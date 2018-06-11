Akşener'den Flaş Açıklama: Erdoğan'ın Teklifini İlk Kez Açıkladı

Meral Akşener flaş bir son dakika açıklamasında bulundu.

Karadeniz dönüşü basın mensupları ile bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı ve partisinin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın kaleme aldığı haberine göre; Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AK Parti'ye yaptığı "Özellikle AK Parti'li milletvekili adayları; kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın” çıkışı sonası, Cumhur İttifakı'nı ‘zoraki bir evlilik' olarak yorumladı.

ERDOĞAN'IN AKŞENER'E TEKLİFİ

Meral Akşener açıklamasının devamında, 7 Haziran 2015 genel seçimleri sonrası kendisine iktidardan ‘güçlü başbakan yardımcılığı' teklifi ile geldiğini sözlerine ekledi. İYİ Parti lideri konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Bu AKP çok eğlenceli. 7 Haziran'dan sonra bana bakanlık teklif ettiler. Kulağıma söylenen güçlü başbakan yardımcılığıydı. Bu teklifin kağıdı duruyor. Ben o zaman (AKP'liler için) harika bir insanmışım ki, teklif ettiler! Reddedettim. Sonra Metin Külünk (İstanbul AKP Milletvekili) evime geldi. Kendisinin Tayyip (Erdoğan) tarafından gönderildiğini söyledi. Bilemem orasını. Ben şahsi olarak ‘Hayır' demiş bir insanım. Benim açımdan bundan sonra (Cumhur İttifakı'na katılmam) mümkün değil."

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