Akşener'den Flaş Abdullah Gül Çıkışı: "Eğer Kabul Etseydim.."

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, flaş bir son dakika açıklaması yaptı.

Afyonkarahisar Anıtpark önünde miting düzenleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, miting çncesinde Büyük Taarruz'un yapıldığı Kocatepe'ye çıktı.

Alana gecikmeli gelen ve gelişinde kalabalık grup tarafından karşılanan Akşener, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sloganlar eşliğinde platforma yöneldi. Ön sırada yer alan kadınların yazma ve eşarp hediye ettiği Akşener, dün Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Afjet Afyonspor atkısı taktı.

KOCALARINIZ VE ÇOCUKLARINIZ...

Türkiye'nin ilk kadın cumhurbaşkanı olacağını dile getirerek sözlerine başlayan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Yuvayı dişi kuş yapar. Şimdi darmadağın edilmiş bir yuvayı birlikte tanzim edeceğiz, temizleyeceğiz, mutfağından güzel yemek kokuları gelecek. Akşam eve kocalarınız, çocuklarınız huzurla gelecek. 'Sönmüş bir lambada bana biri bir şey yapar' demeyeceksiniz. Tacize uğramayacaksınız, çocuklar eziyet görmeyecek. O kadar ağır cezalar getireceğim ki elleri yanacak elleri"

FLAŞ ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

Çatı aday görüşmelerine de değinen Meral Akşener şu şekilde devam etti:

"Ben sözümün arkasında durdum. Çatı adayı kabul etseydim, Gül ile Tayyip Bey arasında seçim yarışı olacaktı. Ben milletime söz verdim dedim. Şimdi Doğu Perinçek, Karamollaoğlu, Muharrem İnce, Tayyip Bey, ben yarışıyoruz. Meydanlarda coşku ve neşe var. Şimdi Millet İttifakı'nı seçer, beni de 2. tura bırakırsınız diye dua ediyorum."

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