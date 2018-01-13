Akşener Çok Sert Konuştu: "Şerefsizdir, Alçaktır!"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden bir son dakika açıklaması yaptı.

Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendi hakkında son günlerde FETÖ'cü olduğuna yönelik iddialara sert cevap verdi.

Meral Akşener, sosyal medya platformu twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bana Fetöcü dediler. Geçtim beni, çoluğumda çocuğumda, yedi göbek sülalemde bir Fetöcü bulun, huzurunuzda ilan ediyorum politikayı bırakıyorum. Benim Fetöcü olduğuma dair elinde tek bir kanıt olan varsa, onu savcılığa teslim etmeyen varsa, şerefsizdir, alçaktır!"

Kpsscafe.com.tr | Ankara