Akşener Bahçeli'yi Mahkemeye Veriyor!

Milliyetçi Hareke Partisi (MHP) ile İYİ Parti (İP) arasında uzun süredir devam eden yüksek gerilimli tartışmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılının başlaması ile daha da tırmandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ilk grup toplantısında MHP'ye "Saray yancısından milliyetçi olmaz" diyerek sert ifadelerle yüklendi. MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli de, Akşener'in 2 Ekim 2018 tarihinde yaptığı açıklamalarına 4 Ekim 2018 tarihinde sosyal medya paylaşımları ile cevap verdi.

'SONUÇLARINA KATLANMAK ZORUNDA KALIRSIN'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Twitter'dan "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aynı şekilde Twitter'dan "Demirden korksak trene binmezdik" diyerek İYİ Parti'nin Ankara'da bulunan parti genel merkezinin adresini paylaştı. Aynı günün akşamı bir grup MHP'li Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde protesto gösterisinde bulundu. Akşener bu grubun görüntülerini de Twitter hesabından Bahçeli'ye yönelik "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz" mesajı ile paylaştı.

BAHÇELİ GÖSTERİ YAPANLARI GÖREVDEN ALDI

MHP, Akşener'in evinin önünde gösteri yapılması sebebiyle, Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı. MHP görevden alma gerekçesini de, ‘il başkanlığı ve genel merkezin bilgisi dışında hareket etme' olarak açıkladı. Gösteri yapanlardan gözaltına alınanlar olurken Akşener, bu kişilerle hakkında şikayetçi olmadığını da söyledi.

Bahçeli ve Akşener 9 Ekim 2018 Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerinin grup toplantılarındaki konuşmalarında da birbirlerine yönelik eleştirilerine devam etti. Akşener'in, Bahçeli'nin, "Evde iki kişiyiz demesine rağmen karanlıkta kalan üçüncü şahsın arka plandan olan biteni kamerayla kayda alması dikkatli hiçbir gözden kaçmamıştır. Kamera tutan el kimindir, evde kimler hangi gayeyle toplanmışlardır…" şeklindeki sözlerine de tepki gösterdiği kaydedildi.

AKŞENER BAHÇELİ'Yİ MAHKEMEYE VERECEK

Ajanslara yansıyan bilgiye göre; İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, hem Twitter'daki paylaşımları hem de grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle MHP Lideri Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Akşener'in "Bundan sonra konuşmayacağım, mahkemeye vereceğim" dediği ifade edilirken, suç duyurusunun pazartesi günü yapılacağı belirtildi.

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