Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Akşener Asgari Ücret İçin Rakam Verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısında konuştu. İktidar partisine Suriyelileri ger gönderin çağrısı ile birlikte Asgari ücretin kaç lira olması gerektiğini de söyledi.

Akşener Asgari Ücret İçin Rakam Verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısında konuştu. İktidar partisine Suriyelileri ger gönderin çağrısı ile birlikte Asgari ücretin kaç lira olması gerektiğini de söyledi.

20 Kasım 2018 Salı 10:19
Akşener Asgari Ücret İçin Rakam Verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısında konuştu. İktidar partisine Suriyelileri ger gönderin çağrısı ile birlikte Asgari ücretin kaç lira olması gerektiğini de söyledi.

Meral Akşener'in konuşmasındaki ilgili kısım şöyle;

"Ekonomi alt üst olup papaz kaçtıktan sonra farkında mısınız Devletin başındaki “eyyt” demeyi bıraktı. Libya'da temsilcilerimize yapılanlar kabul edilemez. Orayı terk etmeleri doğru bir harekettir. Milli onurumuzu yaralayan bir başka adres de Suriye'nin kuzeyi. Gündüz Mehmetçikle devriye atanlar gece PYD ile pusu kuruyor. Bu süzene boyun eğmeyeceğiz.Bir Türk aydını Rahim Cevadbeyli'yi 3 aydır esir tutuyor. Ben de yüze Meclis'in çatısı altından Tebriz'in sesine ses veriyorum Azerbaycan şad olsun Rahim Bey azad olsun.

60 bin TL'lik maaşını 75 bin TL'ye çıkaran Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Önce vatandaşa aynı oranda yardımları artıracaksın. Asgari ücreti 2 bin 20 TL'ye çıkaracaksın. Hiçbir şeye ihtiyacın yok ama enflasyon oranında zam yapıyorsun. Memura da bir kriz zammı yapacaksın. Cumhurbaşkanı'na 60 bin lira yetmiyorsa kuşa dönmüş maaşlar vatandaşa nasıl yetecek. Onlara tek bir zam yapmadan kendine yaparsan haram olsun, zıkkım olsun" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.11.2018 11:58
Anahtar Kelimeler:
akşener asgari ücret rakam verdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ahmet 1 saat önce

Halen ak Parti'ye oy verenler var ulan Recep açlıktan ölüyor 75 bin lira maaş alıyor yetmiyor bu nasıl vicdansizliktir hicmi oy kullanmaya giderken beyninizi yanınızda göturmuyorsunuz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Genç atsızlar 1 saat önce

Ulan bu kadını sevmiyorum ama asgari ücretin artmasını doğru söylüyo

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
MHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, partisinden istifa etti
MHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, partisinden istifa etti
Adalet Bakanı duyurdu: O çalışmayı tamamladık...
Adalet Bakanı duyurdu: O çalışmayı tamamladık...
"Sanat Tarihçileri ve Arkeologlar Kadro Bekliyor"
"Sanat Tarihçileri ve Arkeologlar Kadro Bekliyor"

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim