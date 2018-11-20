Akşener Asgari Ücret İçin Rakam Verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısında konuştu. İktidar partisine Suriyelileri ger gönderin çağrısı ile birlikte Asgari ücretin kaç lira olması gerektiğini de söyledi.

Meral Akşener'in konuşmasındaki ilgili kısım şöyle;

"Ekonomi alt üst olup papaz kaçtıktan sonra farkında mısınız Devletin başındaki “eyyt” demeyi bıraktı. Libya'da temsilcilerimize yapılanlar kabul edilemez. Orayı terk etmeleri doğru bir harekettir. Milli onurumuzu yaralayan bir başka adres de Suriye'nin kuzeyi. Gündüz Mehmetçikle devriye atanlar gece PYD ile pusu kuruyor. Bu süzene boyun eğmeyeceğiz.Bir Türk aydını Rahim Cevadbeyli'yi 3 aydır esir tutuyor. Ben de yüze Meclis'in çatısı altından Tebriz'in sesine ses veriyorum Azerbaycan şad olsun Rahim Bey azad olsun.

60 bin TL'lik maaşını 75 bin TL'ye çıkaran Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Önce vatandaşa aynı oranda yardımları artıracaksın. Asgari ücreti 2 bin 20 TL'ye çıkaracaksın. Hiçbir şeye ihtiyacın yok ama enflasyon oranında zam yapıyorsun. Memura da bir kriz zammı yapacaksın. Cumhurbaşkanı'na 60 bin lira yetmiyorsa kuşa dönmüş maaşlar vatandaşa nasıl yetecek. Onlara tek bir zam yapmadan kendine yaparsan haram olsun, zıkkım olsun" ifadelerini kullandı.

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