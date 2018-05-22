Akşener Açıkladı: İşte Yusuf Halaçoğlu'nun Listeye Girememe Bedeni

İYİ Parti'nin kurucuları arasında olan Yusuf Halaçoğlu önceki gün açıklanan Milletvekili adayları listesinde kendine yer bulamamıştı. Daha sonra yaptığı açıklamada üzgün olduğu belirten Halaçoğlu ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den açıklama geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halaçoğlu'nun Milletvekili adayı olarak gösterilmemesi ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, abimdir. Kayseri birici sırayı istemedi, İzmir ya da Ankara istedi. Genel Başkan Yardımcılarımız vardı. Genel Başkan Yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı, koskoca ağabeyimi. Dolasıyla 'Beni affedin' dedi. Ben de o karara saygı duydum." ifadelerini kullandı.

Akşener, partisince Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki kent meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi için siyasi partilerce oluşturulan listelerle ilgili partinin kurucu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu'nun aday gösterilmemesine değinen Akşener, "Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, ağabeyimdir. Kayseri birici sırayı istemedi. İzmir ya da Ankara istedi. Genel Başkan Yardımcılarımız vardı. Genel Başkan Yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı, koskoca ağabeyimi. Dolasıyla 'Beni affedin' dedi. Ben de o karara saygı duydum." diye konuştu.

Seçim vaadlerine ilişkin de çeşitli bilgiler veren Akşener, partisinin Antalya milletvekili adaylarının tanıtımını yaptı.

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