akp ye eyt uyarısı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP hükümetinin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda "inat etmemesi gerektiğini" ifade etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)’ye cumhur ittifakı ile giren isim olan Genel Başkan Mustafa Destici, Eskişehir'de partisinin Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Destici, burada yaptığı açıklamalarda bulundu.AKP hükümetini, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)" konusunda "inat etmemesi gerektiğini" uyardı.

Destici, emekli olabilmek için kendisinin de 3 yıl beklediğini belirterek şu açıklamaları yaptı;

"Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu var. Biz bunu niye savunuyoruz? Çünkü bunlar bir hak kaybı yaşıyorlar. Bunlar erken emeklilik istemiyorlar. Bunlar 1999'dan önce işe girenler. Bunlara işe girerken devlet demiş ki, erkekler 25 yıl, kadınlar 20 yıl çalışıp, şu kadar iş günü primini tamamlarsan emekli olacaksın. Ama aynı devlet, belli bir süre sonra bir kanun çıkarmış 2008'de demiş ki 'hayır, ben sizinle olan sözleşmeyi tek taraflı iptal ediyorum ve siz emekliliği hak etseniz bile emekli olmak için yaşı bekleyeceksiniz'. Ben de 3 sene bekledim emekli olmak için. Burada maaş alamıyorsunuz, sağlık sigortasından yararlanamıyorsunuz, bir işe girmeye kalksanız yaşınız 45-50 olmuş sizi kim işe alacak? Dolayısıyla bu mağduriyetin ortadan kaldırılması lazım. Hükümetin, iktidarın burada inat etmemesi lazım. Hükümetin bütçesi var, bunu bulur. Nasıl, isteyince oluyor. İsteyince bulunur. Emeklilerimiz daha önce 2 bayram ikramiye alıyorlar mıydı? Almıyorlardı. Şimdi alıyorlar. Allah razı olsun devletimiz, hükümetimiz bunu verdi. Emekliler adına da çok güzel oldu. O kaynağı nasıl bulduysak bunların kaynağını da buluruz. Çünkü buradaki vatandaşlarımızın mağduriyeti var, hak kaybı var. Bu mağduriyetinin ve hak kaybının ortadan kaldırılması lazım." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA