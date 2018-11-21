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AKP'nin Antalya adayı Menderes Türel

AKP Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıkladı.

AKP'nin Antalya adayı Menderes Türel

AKP Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıkladı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:44
AKP'nin Antalya adayı Menderes Türel

AKP Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıkladı.

AKP İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, esnafla bir araya geldiği toplantıda, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar Antalya'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Başkan Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının ise Menderes Türel olduğunu açıkladı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.11.2018 13:50
Anahtar Kelimeler:
akp nin antalya adayı menderes türel
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Zm atama bekliyor 4 saat önce

Öncilekle binlerce üniversite mezunu işsiz gençlerimiz var söz verilen atamalar yapılmıyor ziraat mühendisleri işsiz atama bekliyorlar tarım bakanı ve sayın cumhurbaşkanım ziraat mühendisleri atama bekliyor seçimden önceki vetilen sözlerin tutulmasını istiyoruz

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