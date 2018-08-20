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AKP'nin 2. Adamı : Abdullah Gül Haindir

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında "Bu harekete ihanet edenlerden isimlerden birisidir" derken, "Erdoğan karşısına CHP- İYİ Parti- HDP İttifakı'nın adayı olarak çıkmayı düşünecek birisi kesinlikle haindir" şeklinde konuştu.

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AKP'nin 2. Adamı : Abdullah Gül Haindir

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında "Bu harekete ihanet edenlerden isimlerden birisidir" derken, "Erdoğan karşısına CHP- İYİ Parti- HDP İttifakı'nın adayı olarak çıkmayı düşünecek birisi kesinlikle haindir" şeklinde konuştu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:57
AKP'nin 2. Adamı : Abdullah Gül Haindir

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında "Bu harekete ihanet edenlerden isimlerden birisidir" derken, "Erdoğan karşısına CHP- İYİ Parti- HDP İttifakı'nın adayı olarak çıkmayı düşünecek birisi kesinlikle haindir" şeklinde konuştu.

Açıklamasının devamında sözü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e getiren Hamza Dağ, "Abdullah Gül de bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı. Ama Recep Tayyip Erdoğan karşısına CHP- İYİ Parti- HDP İttifakı'nın adayı olarak çıkmayı düşünecek birisi haindir" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 20.08.2018 20:06
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Yorumlar
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Xyz 10 saat önce

Tabi yaaaa, ya bizimlesin ya da hainsin. Soruyorum size Demokratik bir ülkenin siyasetine yakışan bir üslüp mudur ?

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Mustafa 9 saat önce

Herkez hain bi siz milliyetcisiniz

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Erhan 5 saat önce

Zaten size karsi olan hain terorist fetocu oluyor ne hikmetse

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osmaniyeli 3 saat önce

kim vatan için çarpışmışsa kendilerine göre vatan haini gördüler.içimizdeki yetkililerin yarısı yarısı hain dagdaki çakalları aldık iftira attılar.

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yazık 2 saat önce

Saçma ve aptalca bir söz. Varsa bu adamın bi hatası veya feto ile bir irtibatı varsa alın hesabını sorun yargiyla yoksa boş boş konuşmayın

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Hainler için yaşasın Cehennem! 2 saat önce

Yorum yapan kişilere ithafen;
Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Vatan Tek Devlet olgularının karşısında olan herkes HAİNDİR. İttifak oluşturan partilerde [Chp-İyi Parti-Hdp(Terör uzantısı)] bu olguları vizyon ve misyonu haline getirmemiş duruşları baz alınaraktan, bu partilerle bir arayış içine girmek isteyenler haindir. Koltuk sevdası uğruna davasına ihanet edenler haindir. Tabiki sizlerin zihniyetleri sadece Tayyip Erdoğan Düşmanlığından başka birşey değildir.

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