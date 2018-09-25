AKP'li İsimden Skandal Türk Devleti Benzetmesi : Gece Tecavüze Uğrar, Sabah Bakire Kalkar

Doç. Dr. Selçuk Özdağ, SuperHaber'den Hülya Okur'la bir röportaj gerçekleştirdi. Özdağ'ın Türk devletinin büyüklüğünü anlatırken kullandığı ifadeler dikkat çekti.

AKp'li eski milletvekili Özdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 95 yıllıktır, Türkiye devleti Anadolu topraklarında bin yıl Orta Asya'da üç bin yıllık bir devlettir. Gece her türlü saldırıya uğrar, tecavüze de uğrar, sabah bakire olarak kalkar. Ve hesabını da görür." ifadelerini kullandı.