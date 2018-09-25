Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

AKP'li İsimden Skandal Türk Devleti Benzetmesi : Gece Tecavüze Uğrar, Sabah Bakire Kalkar

AK Parti'den 24. 25. ve 26. dönemlerde Manisa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girerek önemli görevler üstlenen Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Türk devletinin büyüklüğünü anlatmaya çalışırken skandal bir benzetmeye imza attı. Özdağ "Gece her türlü saldırıya uğrar, tecavüze de uğrar, sabah bakire olarak kalkar. Ve hesabını da görür" sözleriyle özetleyen Özdağ tepki çekeceğe benziyor.

banner396

AKP'li İsimden Skandal Türk Devleti Benzetmesi : Gece Tecavüze Uğrar, Sabah Bakire Kalkar

AK Parti'den 24. 25. ve 26. dönemlerde Manisa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girerek önemli görevler üstlenen Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Türk devletinin büyüklüğünü anlatmaya çalışırken skandal bir benzetmeye imza attı. Özdağ "Gece her türlü saldırıya uğrar, tecavüze de uğrar, sabah bakire olarak kalkar. Ve hesabını da görür" sözleriyle özetleyen Özdağ tepki çekeceğe benziyor.

25 Eylül 2018 Salı 20:35
AKP'li İsimden Skandal Türk Devleti Benzetmesi : Gece Tecavüze Uğrar, Sabah Bakire Kalkar

Doç. Dr. Selçuk Özdağ, SuperHaber'den Hülya Okur'la bir röportaj gerçekleştirdi. Özdağ'ın Türk devletinin büyüklüğünü anlatırken kullandığı ifadeler dikkat çekti.

AKp'li eski milletvekili Özdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 95 yıllıktır, Türkiye devleti Anadolu topraklarında bin yıl Orta Asya'da üç bin yıllık bir devlettir. Gece her türlü saldırıya uğrar, tecavüze de uğrar, sabah bakire olarak kalkar. Ve hesabını da görür." ifadelerini kullandı.

RÃPORR

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.09.2018 20:43
Anahtar Kelimeler:
akp li isimden skandal türk devleti benzetmesi gece tecavüze uğrar sabah bakire kalkar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ahmet 43 dakika önce

Kahpelik yapma

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Fırat 43 dakika önce

Adam çok doğru demiş bunda tepki çekeçekek bir durum yok siz anartıo lafını çarpıtıyorsunuz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet 42 dakika önce

Kahpelik yapma

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ismilazimdegil 37 dakika önce

Bunların beyinleri belden aşağı çalışıyor başka bildikleri birşey yok benzetmeye bak Allahım akıl fikir versin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Zana 36 dakika önce

Burada sayın bakanın elestirmemek gerek çünkü önemli olan nimettir

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Gerekirse canımızı veririz
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Gerekirse canımızı veririz
AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı
AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı
MHP'nin yeni gazetesi TÜRKGÜN yayına başladı
MHP'nin yeni gazetesi TÜRKGÜN yayına başladı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim