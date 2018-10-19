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AKP'li Bozdağ'dan Andımız Kararına Tepki!

Danıştay 8. Dairesi'nin okullarda okutulan 'Andımız' ile ilgili kararına AK Parti'den ilk tepki Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi.

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AKP'li Bozdağ'dan Andımız Kararına Tepki!

Danıştay 8. Dairesi'nin okullarda okutulan 'Andımız' ile ilgili kararına AK Parti'den ilk tepki Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi.

19 Ekim 2018 Cuma 10:31
AKP'li Bozdağ'dan Andımız Kararına Tepki!

Danıştay 8. Dairesi'nin okullarda okutulan 'Andımız' ile ilgili kararına AK Parti'den ilk tepki Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi.

Bekir Bozdağ, 'Andımız' kararına ilişkin olarak "Danıştay anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabında açıklama yapan Bekir Bozdağ, şunları söyledi;

''Türkiye, hukuk devletidir. 'İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez. Öğrenci andı kararı ile Danıştay 8. Dairesi; hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca; anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir.''

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Son Güncelleme: 19.10.2018 12:03
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