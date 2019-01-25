AKP'li Başkan Adayı 5 Yıllık Maaşını Burs Olarak Dağıtacak!

Bir ülkenin kalkınması için gerekli olan yegane unsurun başında eğitimin geldiğini ifade eden Başterzi, 5 yıl boyunca alacağı Belediye Başkanlığı maaşına hiç dokunmayarak üniversitede okuyan Selçuklu öğrenciler ve ilçedeki sivil toplum örgütlerine destek olacağını açıkladı.

Belediye Başkanlığı Makamının vatandaşlara hizmet makamı olduğunu iyi bildiğini ve bu yüzden kendisine ödenecek olan Belediye Başkanlığı maaşını bağışlamak istediğini belirtti.

Selçuk’un fırsatlarını, dinamiklerini ve sorunlarını çok iyi bildiğini belirten Başterzi, göreve geldikleri takdirde ilçenin gelişmesi, kalkınması, sorunlarının çözülmesi noktasında Kaymakamlık, ilçe halkı, mahalle muhtarları, diğer siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

İLÇE HALKI, ESNAFIMIZ VE KÖYLÜLERİMİZİN REFAH SEVİYESİNİ YÜKSELTECEĞİZ

Selçuk’un tarihiyle turizmiyle dünyanın gıpta ile baktığı bir ilçe olduğunu kaydeden Başterzi, “İlçemizin 11 kilometrelik kumla kaplı kıyısının 4 kilometrelik bölümünde turistik tesislerimiz faaliyet göstermektedir. İlçemiz arkeoloji, tarih, din ve kültür açısından dünyanın en önemli merkezlerinden biridir. Kentsel dokusu korunan Şirince Köyü, tam bir nostalji köyüdür ve ülkemizin farklı illeri hatta Avrupa’dan gelen turistleri kabul etmektedir. Yüz yılı aşkın süreden beri kazı çalışmaları devam eden, 18 km’lik arkeolojik alanı bulunan Efes Kenti’miz bir dünya mirasıdır. İlçemizin tarihinin sanatsal ve doğa zenginliklerinin korunmasını; ilçe halkımızın, esnaflarımızın ve köylülerimizin refah seviyesinin yükseltilmesini sağlayan projelerimizle ilçemizi kalkındıracağız. Başta Kaymakamlığımız olmak üzere, muhtarlarımız, ilçedeki diğer siyasi partiler, sivil toplum örgütlerinin de katkılarıyla ilçemizi hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.

YILDA 10 MİLYON TURİST BÖLGEYE AKACAK

Hükümet’in Selçuk’a önemli yatırımlar yaptığını ifade eden Başterzi, “Bu anlamda turizmi kalkındırma yolunda önemli olan ve hükümet destekli Efes Antik Kenti’ni denizle buluşturacak Antik Kanal Projesi’nin yakından takipçisi olacağız. 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip Efes'i yeniden denizle buluşturmak için hazırlanan Antik Kanal Projesi’nin tamamlanmasının ardından bölgemize yılda 10 milyon turist bekliyoruz. Bu talebe yanıt vermek için de altyapı çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.

“UZLAŞMA SAĞLAMAYAN PARTİYİ HALK KABUL EDER Mİ?”

Başterzi, “Cumhuriyet Halk Partisinin Adaylarını açıklayamaması kendilerinin parti içi problemleridir. Vatandaşa hizmet için verilen bu yarışta nasıl bir anlaşmazlık çıktığını tabi ki bilemiyorum. Bunun yorumunu Selçuklu hemşehrilerime bırakıyorum. Ben buradayım, Selçuk için elimden geleni yapmaya hazırım” şeklinde konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA