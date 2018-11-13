AKP'den Suriyeliler ile İlgili İddiaların Tamamına Cevap Geldi

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde faaliyet göstermesi için kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonunun başkanlığına seçildiğini aktardı.

AKP'li Atay Uslu basın toplantısında son günlerde medyaya oldukça fazla yasıyan Suriyeliler ile ilgili iddialara da cevap verdi.

Atay Uslu, Türkiye'de geçici koruma statüsünde yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli'nin yaşadığını, bunun dışında farklı ülkelerden gelen oturma izinli olanlar da dahil olmak üzere 600 bin göçmenin ülkemizde yaşadığını söyledi.

SURİYELİLER İLE İLGİLİ İDDİALARA CEVAP VERDİ

Türkiye'de yaşayan Suriyelilere ilişkin sık sık dile getirilen iddialara cevap veren Atay Uslu, Suriyelilerin istediği üniversiteye girebildiği, tamamına burs verildiği, TOKİ'den sosyal konut aldığı, ÖTV, MTV gibi vergileri ödemediği iddialarının doğru olmadığını söyledi.

SURİYELİLER SEÇİMLERDE OY KULLANIYOR İDDİASI



Uslu, "Suriyelilerin seçimlerde oy kullandığı" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, "Geçen seçim öncesinde de çok kullanıldı, yerel seçimler öncesi de çok kullanılacak. Bunu söyleyenler iyi niyetli değil. Kanunlar açık, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan hiç kimse Türkiye'de oy kullanamaz. Bu kadar net." diye konuştu.

SURİYELİLERİN ÇOK FAZLA SUÇ İŞLEDİĞİ İDDİASI

"Suriyeliler'in çok suç işlediği" iddiasını "efsane" olarak nitelendiren Uslu, Suriyelilerin toplumun yüzde 5'ini oluşturmasına rağmen 2014-2017 arasındaki suçların yüzde 1,30'unu işlediğini belirtti. Atay Uslu, Suriyelilerin karıştığı suçların büyük kısmının kendi aralarındaki çekişmelerden kaynaklandığına işaret etti.

SURİYELİLERE VATANDAŞLIK VERİLECEK İDDİASI



"3,5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verilecek. Türkiye'de 5 yıldır kalanlar vatandaş olacak." iddiasının gerçek olmadığını bildiren Uslu, şunları söyledi:

"Suriyeliler 5 yıl değil 25 yıl da Türkiye'de kalsalar geçici koruma statüsünde kaldıkları için Türk vatandaşlığına başvuru hakkı elde edemezler. Suriyelilerin Türk vatandaşı olmasının tek yolu istisnai vatandaşlık yöntemidir. İstisnai vatandaşlık yöntemi yalnızca Suriyelilere değil tüm yabancılara uygulanan bir yöntemdir. Ekonomik, entelektüel veya akademik birikimi olan Suriyeliler başvurur ve hükümetimiz, Cumhurbaşkanlığımız tarafından kabulü durumunda istisnai şekilde vatandaş yapılabilir. Bu şekilde şu ana kadar 50 bin civarında Suriyeli vatandaş yapılmıştır. Vatandaşlık da aile olarak veriliyor." ifadelerini kullandı.

SURİYELİLER PARTİ KURACAK İDDİASI

Kilis'te demografik olarak Suriyeli sığınmacıların çoğunluğu elde ettiği ve parti kuracakları" iddialarına yanıt veren Uslu, "Bu kişilerin parti kurması, bir şekilde hepsinin vatandaş olması, seçimde oy kullanması mümkün değil. Bu, tamamen ayrımcı dili kullananların, ötekileştirmeden siyasal rant bekleyenlerin ortaya koyduğu bir dil. Türk vatandaşı olmayanlar kesinlikle parti de kuramazlar, seçimlerde oy da kullanamazlar." ifadelerini kullandı.

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