AKP'den Öğretmen Atamaları ve Mülakat Açıklaması!

Ak Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Konya Milletvekili Orhan Erdem Mülakatlardaki usülsüzlükler araştırılsın önergesinin görüşmeleri sırasında söz alarak öğretmen atamaları ve mülakat sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mülakat sisteminin neden getirildiğine değinen Orhan Erdem 15 Temmuz'dan sonra getirilen mülakat sistemini anlattı.

Ak Partili Orhan Erdem'in konuşması şöyle;

"HDP grup önerisi üzerinde konuşmak üzere AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öğretmenlik mülakatları başta çok gündeme geliyor. Tabii ki önergenin de içeriği böyle. Bilmek farklı şey, bildiğini anlatabilmek farklı şey. Öğretmenlikte de sadece bilmesi değil, bildiğini de anlatabilmesi adına, 15 Temmuzdan sonra, güvenlik hassasiyeti de dikkate alınarak KPSS dışında yeni bir mülakat getirildi. Sebebi, öğretmen olarak atanmış ama bunu yapmaya imkânı olmayan, konuşma, farklı engelleri bulunan kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları ve bunların öğrencilerinin yaşadıklarını bir nebze hafifletebilmek ve onları farklı alanda değerlendirmek adına bu mülakatlar getirildi. Ama AK PARTİ bu mülakatı sonradan, hassasiyetleriyle, İsmet Yılmaz Bakanımızın döneminde, 1 puanlık oynamanın bile bin öğretmenin önüne veya gerisine getirdiğini fark ederek, başta AK PARTİ'li vekillerimizin bu noktadaki önerileri, muhalefetten gelen bilgiler, sendikalardan gelen bilgiler üzerine mülakatı, sadece KPSS puanını vererek, güvenlik sorgulaması var ise eleme şekline getirdi.

Şimdi, bahsettiğimiz konuda 60 bin öğretmen çağırılıyor, 20 bini alınacak. Üç mülakatta da -sordum- 1.000-1.100 arasında, güvenlik nedeniyle sorgulaması olan öğretmen adaylarından elenen oluyor. Bunun 20 bine yansıması… Belki 200-300 öğretmenimiz bu noktada, güvenlik bilgileri nedeniyle elenmiş oluyor; onun dışında hepsi ırkı, dili, geçmişi, partisine bakılmaksızın atanıyor. Bugün, atanan öğretmenlerimiz buradaki konuşmaları dinlediklerinde belki gülüyorlar çünkü biz hepimiz hak, hukuk noktasında aynı hassasiyete sahibiz.

Geçen dönem güvenlik nedeniyle atanmayan öğretmenlerden davası bitmiş olan, sorgulamalarında bir sonuç alınmayıp bu dönem atanan onlarca öğretmeni ben de biliyorum. Türkiye Hükûmetimiz, AK PARTİ'miz bu noktadaki hassasiyetini devam ettiriyor çünkü Anayasa'nın "Hizmete girme" başlıklı 70'inci maddesi yasalarüstü bir temel ilke olarak Ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun da 50'inci maddesinin gereklerini uygulayarak alımını yapmakta. Bu noktada, eksiklik veya yanlış görüldüğü takdirde de Danıştay üzerinden dava edilerek çözülmekte; kısacası, bu noktayı şu anki Bakanımız da, bütün bakanlarımız da en hassas şekilde yürütmüş. Bu konuda bir Meclis araştırması açılmasının gerekli olmadığını düşünüyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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