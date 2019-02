AKP'den Flaş 3600 Ek Gösterge Açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ''3600 ek gösterge talebi takvim uygun olursa seçimden önce çıkarılacak. Meclis kapanmadan torba yasa teklifi gündeme gelebilir'' dedi.

Eemeklilerin beklediği 3600 ek göstergede son dakika haberi AK partili vekilden geldi.

Bülent Turan, ''3600 ek gösterge talebi takvim uygun olursa seçimden önce çıkarılacak"dedi.

Turan, 'Meclis kapanmadan torba yasa teklifinin de gündeme gelebileceğini belirtti.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR? : Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla ikramiye ve maaş alabiliyor.

Ek göstergeden öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareciler faydalanacak. Daha önce emekli olmuş olanlar da buna dahil olacak. Hizmet süreleri dikkate alınarak, emekli aylıklarına en az 653 lira artış yapılacak. Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli aylıklarındaki artış 740 liraya ulaşacak.

3600 EK GÖSTERGE GELİNCE NE OLACAK? : Ek göstergede değişiklik yapılması ile hem maaşlar artacak hem de bu emekli ikramiyesine yansıyacak. Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 530 lira ile 650 lira arasında yükselecek.

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla emekli ikramiyesinde de çok önemli artış söz konusu olacak. 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya çıkacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE TAHMİNİ MAAŞLAR : 3600 ek göstergeye geçilirse polisin emekli maaşı 530 lira , öğretmeninki 525 lira, hemşireninki 532 lira artacak. Din görevlilerinin artışı 530 lira ve şube müdürlerinin maaş artışı ise 600 lira olacak.

TAHMİNİ EMEKLİ İKRAMİYESİ : 3600 ek göstergeye geçilmesi ile emekli ikramiyeleri de polis için 17 bin 100 lira, öğretmen ve din görevlisi için 17 bin lira, hemşire için 17 bin 50 lira, şube müdürü için 19 bin 300 lira artacak.

3600 Ek Gösterge ile ilgili gelişmeleri an be an okurlarımıza aktarıyoruz.

3600 Ek Gösterge ile ilgili gelişmelerden anında haberdar olmak için mobil uygulamalarımızı indirebilir, sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

İOS uygulamamızı indirmek için >>> buraya tıklayınız

ANDROİD uygulamamızı indirmek için >>> buraya tıklayınız

Twitter hesabımızı takip etmek için >>> buraya tıklayınız

Facebook hesabımızı takip etmek için >>> buraya tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA