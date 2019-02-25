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AKP ve MHP'nin Ortak Miting Yapacağı İller Belli Oldu!

Ak Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında kurulan ve adına cumhur ittifakı ismi verilen siyasi ortaklığın ortak miting yapacağı iller belli oldu. MHP ve Ak Parti Cumhur İttifakı adı altında Ankara, İstanbul ve İzmir'de ortak miting yapacak.

AKP ve MHP'nin Ortak Miting Yapacağı İller Belli Oldu!

Ak Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında kurulan ve adına cumhur ittifakı ismi verilen siyasi ortaklığın ortak miting yapacağı iller belli oldu. MHP ve Ak Parti Cumhur İttifakı adı altında Ankara, İstanbul ve İzmir'de ortak miting yapacak.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:26
AKP ve MHP'nin Ortak Miting Yapacağı İller Belli Oldu!

Ak Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında kurulan ve adına cumhur ittifakı ismi verilen siyasi ortaklığın ortak miting yapacağı iller belli oldu. MHP ve Ak Parti Cumhur İttifakı adı altında Ankara, İstanbul ve İzmir'de ortak miting yapacak.

Bu arada AK Parti ile MHP’nin ortak miting takvimi de büyük ölçüde netleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin 17 Mart’ta İzmir, 23 Mart’ta Ankara ve 24 Mart’ta da İstanbul’da ortak miting yapması planlanıyor.

Cumhur ittifakının ilk mitingi İzmir’de olacak. Erdoğan ve Bahçeli 17 Mart’ta İzmirlilere seslenmesi bekleniyor.

İki lider İzmir’in ardından Ankara ve İstanbul’da da ortak miting yapacak. 23 Mart Cumartesi günü Ankara’da, 24 Mart Pazar günü ise İstanbul’da birlikte halka seslenmeleri planlanıyor. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 25.02.2019 15:21
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