AKP'nin 2. Adamı : Abdullah Gül Haindir

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında "Bu harekete ihanet edenlerden isimlerden birisidir" derken, "Erdoğan karşısına CHP- İYİ Parti- HDP İttifakı'nın adayı olarak çıkmayı düşünecek birisi kesinlikle haindir" şeklinde konuştu.

Açıklamasının devamında sözü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e getiren Hamza Dağ, "Abdullah Gül de bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı. Ama Recep Tayyip Erdoğan karşısına CHP- İYİ Parti- HDP İttifakı'nın adayı olarak çıkmayı düşünecek birisi haindir" diye konuştu.

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