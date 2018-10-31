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'AKP İlçe Başkanlığı İŞKUR'a Liste Veriyor'

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında AKP Bozyazı ilçe Başkanlığı'nın İŞKUR'a liste verdiğini, bu listedekilerin işe alındığını, işe alınanlardan da bağış alındığını' iddia etti.

'AKP İlçe Başkanlığı İŞKUR'a Liste Veriyor'

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında AKP Bozyazı ilçe Başkanlığı'nın İŞKUR'a liste verdiğini, bu listedekilerin işe alındığını, işe alınanlardan da bağış alındığını' iddia etti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 21:45
'AKP İlçe Başkanlığı İŞKUR'a Liste Veriyor'

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında AKP Bozyazı ilçe Başkanlığı'nın İŞKUR'a liste verdiğini, bu listedekilerin işe alındığını, işe alınanlardan da bağış alındığını' iddia etti.

Geçen hafta kendisine çok vahim bir iddia iletildiğini belirten Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Mersin Bozyazı AKP İlçe Başkanlığı, İŞKUR'la birlikte hareket ederek, işsiz vatandaşların taleplerini ilçe başkanlığında birlikte belirliyor. Vatandaşlardan da işe girince, AKP Bozyazı İlçe Başkanlığına bağışta bulunmaları isteniyor." ifadesini kullandı. 

CHP'li Antmen, buna ilişkin olduğunu iddia ettiği belgeyi gösterdi. 



İşe girenlere gönderilen SMS mesajında, "Ekim ayının sonuna kadar, partimizin giderleri için bir defaya mahsus 200 lirayı yönetim kurulu üyesine ödeme yapabilirsiniz" denildiğini ileri süren Antmen, şöyle konuştu: 

"AKP İlçe Başkanı, olayın üzerine gitmemiz üzerine, işe alım kurallarının ilçe başkanlığında yapıldığını kabul ediyor. İşe 347 kişi başvurmuş, ilçe başkanı '40 kişilik kontenjanı bize veriyorlar' diyor. Vatandaşı haraca bağlıyorlar, kendi istediklerini işe alıyorlar. Kurada çıkan bir kadını ise kocası CHP'li diye işe başlatmıyorlar." açıklamalarında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
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Ahmet 4 dakika önce

Yeni mi farkına farıldı? AKP nin liste verdiğini herkes biliyor. İşkur listelerine göz atın hep siyasilerin akrabaları yerleşiyor 8 yıldır işkura üyeliğim var 1 kez bile olsun iş imkanı sağlamadı ne bana ne çevremdekilere

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