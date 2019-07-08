AKP'den yeni torba yasa teklifi!

Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Varlık barışını 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz."

"Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Kanunda belirtilen düşüşler yapıldıktan sonra yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz. Bu aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale gelmiş olacaktır. Gene zorunlu karşılıklarla ilgili pasif tarafında değil, aktif tarafına da bakmak suretiyle bu karşılıkların belirlenmesi adına Merkez Bankası'na bazı yetkiler vermeyi teklif ediyoruz."

"Yurt dışına çıkış harcının 15 TL'den 50'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz."

"Yurda farklı şekilde sunulmuş, klonlanmış IMEI ile kullanılan telefonlar 4 ay içinde kapatılacak. Telefonların sisteme dahil olması için bir yıl içinde 250 TL yatırılması halinde sisteme entegre edilecek. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda sokulan klonlanmış IMEI'ye sahip telefonlar hiçbir şekilde iletişime açılmayacak."

"Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için bir düzenleme getiriyoruz. Geçmiş dönemde İstanbul Yaklaşımı olarak yapılan buna benzer bir sistem kurulmasını öngörüyoruz. 2 yıllık sürede şirketler kanunda belirtilen şartlar ve çerçeve içinde şirketlerin müracaat etmesi halinde belli başlı teşvikler olacak ve borçlar bankalar tarafından yapılandırılacaktır. Burada bir çerçeve anlaşması ortaya konacaktır."

Öte yandan Mehmet Muş, Merkez Bankası Başkanı'nın görev değişikliğinin kanunsuz olmadığını belirtti.

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