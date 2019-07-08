Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 30°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98654
ALTIN
258.665
DOLAR
5.7214
STERLIN
7.1572
EURO
6.4177
Sigaraya Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar!
Bakan Koca müjdeyi verdi: 29 bin 689 sağlık personeli alınacak
Dünyanın en güzel kadınları açıklandı ! Listede 5 Türk var
Çipli kimlik kartı ve yeni ehliyeti almayanlar dikkat!
"Engellilerden KDV de Alınmasın Teklifi Mecliste"

AKP'den yeni torba yasa teklifi!

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ekonomi ağırlıklı yeni bir torba yasanın ayrıntılarını açıkladı. Varlık barışı 6 ay daha uzuyor; yurt dışına çıkış harcı 50 liraya çıkarılıyor"

AKP'den yeni torba yasa teklifi!

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ekonomi ağırlıklı yeni bir torba yasanın ayrıntılarını açıkladı. Varlık barışı 6 ay daha uzuyor; yurt dışına çıkış harcı 50 liraya çıkarılıyor"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:07
AKP'den yeni torba yasa teklifi!

Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

"Varlık barışını 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz."

"Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Kanunda belirtilen düşüşler yapıldıktan sonra yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz. Bu aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale gelmiş olacaktır. Gene zorunlu karşılıklarla ilgili pasif tarafında değil, aktif tarafına da bakmak suretiyle bu karşılıkların belirlenmesi adına Merkez Bankası'na bazı yetkiler vermeyi teklif ediyoruz."

"Yurt dışına çıkış harcının 15 TL'den 50'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz."

"Yurda farklı şekilde sunulmuş, klonlanmış IMEI ile kullanılan telefonlar 4 ay içinde kapatılacak. Telefonların sisteme dahil olması için bir yıl içinde 250 TL yatırılması halinde sisteme entegre edilecek. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda sokulan klonlanmış IMEI'ye sahip telefonlar hiçbir şekilde iletişime açılmayacak."

"Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için bir düzenleme getiriyoruz. Geçmiş dönemde İstanbul Yaklaşımı olarak yapılan buna benzer bir sistem kurulmasını öngörüyoruz. 2 yıllık sürede şirketler kanunda belirtilen şartlar ve çerçeve içinde şirketlerin müracaat etmesi halinde belli başlı teşvikler olacak ve borçlar bankalar tarafından yapılandırılacaktır. Burada bir çerçeve anlaşması ortaya konacaktır."

Öte yandan Mehmet Muş, Merkez Bankası Başkanı'nın görev değişikliğinin kanunsuz olmadığını belirtti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
akp den yeni torba yasa teklifi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Babacan AK Parti'den İstifa Etti!
Ali Babacan AK Parti'den İstifa Etti!
Ensar Aytekin: Bu Atama Bir FETÖ Taktiğidir!
Ensar Aytekin: Bu Atama Bir FETÖ Taktiğidir!
Üçüncü Havalimanına Kuş ve Rüzgar Engeli!
Üçüncü Havalimanına Kuş ve Rüzgar Engeli!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim