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Akit yazarı Karahasanoğlu: Özür dilerim Ekrem Bey, başkanlık sizin hakkınızmış

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç fazlası araçları Yenikapı’da sergilemesiyle ilgili olarak AK Parti döneminde İBB’de makam sahibi olan isimlerin sessiz kalmasını eleştirdi ve "Bu kadar sessiz, bu kadar iftiralara cevap vermeye takati olmayanlar, bu belediyeyi yönetmeye de ehil olamazlar demek düşüyor” dedi.

Akit yazarı Karahasanoğlu: Özür dilerim Ekrem Bey, başkanlık sizin hakkınızmış

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç fazlası araçları Yenikapı’da sergilemesiyle ilgili olarak AK Parti döneminde İBB’de makam sahibi olan isimlerin sessiz kalmasını eleştirdi ve "Bu kadar sessiz, bu kadar iftiralara cevap vermeye takati olmayanlar, bu belediyeyi yönetmeye de ehil olamazlar demek düşüyor” dedi.

06 Eylül 2019 Cuma 08:16
Akit yazarı Karahasanoğlu: Özür dilerim Ekrem Bey, başkanlık sizin hakkınızmış

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, 'Özür dilerim Ekrem Bey, AK Parti bunları hakediyormuş' başlıklı yazısında AK Partili isimlerin Yenikapı'da toplanan araçlarla ilgili sessiz kalmasını eleştirdi. 

Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun 'algı oluşturduğunu' söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Yenikapı’ya belediyenin hizmet araçlarını diziyor..

Mesai gününde, çalışması gereken araçları, Yenikapı’da dizdirip, algı oluşturuyor, 'Bakın makam araçları, kaç tane imiş?' diye..

Bir tane Büyükşehir’in AK Parti dönemindeki bürokratı çıkıp da, açıklama yapmıyor: 'Yenikapı’ya getirdiğiniz araçların şu kadarı, evde bakım için tahsisli araçlardır.. O araçlarla, hasta olan insanlarımıza evde bakım yapılıyordu. Bugün itibari ile, şu kadar hastaya gidilmesi planlanmıştı. Bunlara gidilemedi. İşte araçların plakaları. İşte o araçlarla bakımı yapılacak hastalarımızın listesi.'

Onun için, 'Özür dilerim Ekrem Bey. Politika sizin işinizmiş. AK Partililer yolsuzluk yapmazlar ama.. Kendilerini savunmasını da beceremediklerine göre.. Başkanlık sizin hakkınızmış..' diyorum”

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Anahtar Kelimeler:
akit yazarı karahasanoğlu özür dilerim ekrem bey başkanlık sizin hakkınızmış
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