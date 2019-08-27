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Akit yazarı Karahasanoğlu: Dizilerde kadına şiddet senaryolarını yazanlar ve oyuncular Gezi'de en önde saf tutanlar

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, televizyonda kadına şiddet temasını işleyen dizilerin senaryo yazarlarının ve o senaryolarda yer alan oyuncuların 'Gezi'de en önde saf tutanlar' olduklarını söyledi.

Akit yazarı Karahasanoğlu: Dizilerde kadına şiddet senaryolarını yazanlar ve oyuncular Gezi'de en önde saf tutanlar

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, televizyonda kadına şiddet temasını işleyen dizilerin senaryo yazarlarının ve o senaryolarda yer alan oyuncuların 'Gezi'de en önde saf tutanlar' olduklarını söyledi.

27 Ağustos 2019 Salı 08:14
Akit yazarı Karahasanoğlu: Dizilerde kadına şiddet senaryolarını yazanlar ve oyuncular Gezi'de en önde saf tutanlar

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, 'Kadına şiddetin sebebi, o ahlaksız dizilerdir' başlıklı bugünkü yazısında son dönemde gündemde olan kadın cinayetleri tartışmalarına değindi. 

Karahasanoğlu, dizilerde kadına şiddeti teşvik eden içeriklerin 'Gezi'de en önde saf tutanlar' tarafından hazırlandığını söyledi. 

Karahasanoğlu ayrıca, 'Gezi'de ön safta duranların' kadına şiddeti tahrik ederek para kazandıkları ve aynı anda muhafazakarları suçladığını söyledi.

Karahasanoğlu'nun yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Şu kısır döngüye bakar mısınız?

Milyonları ekrana kilitleyen dizilerde, kadına şiddet doruk noktada..

Genç kızın ellerini ocağa tutmaktan başlayın..

Kadınları gayrimeşru hayata mahkum edenlere kadar..

5 yıl, 6 yıl süren dönemlerde, kadınları eve hapsedip, işkence yapma görüntülerine kadar..

Bu görüntüleri içeren filmlerin/dizilerin senaryolarını yazanlara bakıyorsunuz..

Gezi isyanında hemen kafayı çıkarıp, en önde saf tutanlar..

O dizilerde oynayan oyunculara bakıyorsunuz..

Gezi isyanı benzeri her olayda, hemen sahneye çıkıp, siyasi iktidar karşıtı gösterileri tahrik edici rolleri üstlenenler...

Bir yandan, kadına şiddet içerikli filmlerle, milyonlar kazanıyorlar..

Bir yandan da..

Dizilerde rol gereği üstlendikleri o sahnelerin, gerçek hayatta tekrarlanması üzerine, siyasi iktidarı hedef tahtasına koyup, saldırıyorlar..

RTÜK ise, bir kenara çekilmiş, “Dizileri, kadına şiddetin gerekçesi göstermek yanlıştır” modunda açıklamalar yapıyor..

RTÜK, dizileri aklayan bu açıklamayı yaparken, kadına şiddeti normalleştiren o dizilerde oynayanlar, “Kadına şiddetin sorumlusu sağcılardır, muhafazakarlardır” diyebiliyor..

Neresinden bakarsanız bakınız..

Aslında, dindarı suçlayanlar suçlu iken..

Baskın çıkıyorlar..

Hem kadına şiddeti tahrik ederek para kazanıyorlar..

Hem de, dönüp, suçsuz olan muhafazakarları suçluyorlar.."

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