AKILLI TAHTALAR ‘‘KARA TAHTA’’ OLARAK KULLANILIYOR

Fatih projesi kapsamının içerisinde yer alan akıllı tahtanın internetle çalışacağı ve internet hizmetinin okullara, proje kapsamında verileceği belirtilmişti. Ancak, bazı okullara aradan 4 sene geçmesine rağmen hala internet verilmediği ve bu yüzden akıllı tahtaların, kara tahta olarak kullanılması ile ilgili CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yazılı olarak cevaplandırılmasıyla ilgili soru önergesi verdi.

İşte O Sorular;

4 yıllık süreçte kaç adet akıllı tahta okullara verilmiştir?

Akıllı tahtalara ne kadar ödeme yapılmıştır?

Asrın projesi olarak adlandırılan Fatih projesi kapsamında Akıllı tahtanın verilip, internetin bağlanmadığı okul sayısı kaçtır? İnterneti bağlı olmayan okullara, hangi gerekçe ile internet bağlanmamıştır? İnterneti olmayan okullarla ilgili bir çalışma gerçekleştirilecek midir? Bunu kamuoyu ile paylaşacak mısınız?

2018 – 2019 Eğitim – Öğretim yılı döneminde veya sonraki eğitim – öğretim yılı dönemlerinde Fatih projesi devam edecek midir? Proje devam edecekse, aksaklıkların giderilmesi ile ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?