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AKILLI TAHTALAR ‘‘KARA TAHTA’’ OLARAK KULLANILIYOR

2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından asrın projesi olarak öne sürülen, ‘’Fatih Projesi’’ kapsamında, 9 Ocak 2014’te Türkiye genelinde 45 bin 653 okuldaki 432 bin 288 sınıfa akıllı tahta kurulması amaçlanmıştı.

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AKILLI TAHTALAR ‘‘KARA TAHTA’’ OLARAK KULLANILIYOR

2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından asrın projesi olarak öne sürülen, ‘’Fatih Projesi’’ kapsamında, 9 Ocak 2014’te Türkiye genelinde 45 bin 653 okuldaki 432 bin 288 sınıfa akıllı tahta kurulması amaçlanmıştı.

11 Eylül 2018 Salı 09:09
AKILLI TAHTALAR ‘‘KARA TAHTA’’ OLARAK KULLANILIYOR

Fatih projesi kapsamının içerisinde yer alan akıllı tahtanın internetle çalışacağı ve internet hizmetinin okullara, proje kapsamında verileceği belirtilmişti. Ancak, bazı okullara aradan 4 sene geçmesine rağmen hala internet verilmediği ve bu yüzden akıllı tahtaların, kara tahta olarak kullanılması ile ilgili CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yazılı olarak cevaplandırılmasıyla ilgili soru önergesi verdi.

İşte O Sorular;

  1. 4 yıllık süreçte kaç adet akıllı tahta okullara verilmiştir?
  1. Akıllı tahtalara ne kadar ödeme yapılmıştır?
  1. Asrın projesi olarak adlandırılan Fatih projesi kapsamında Akıllı tahtanın verilip, internetin bağlanmadığı okul sayısı kaçtır? İnterneti bağlı olmayan okullara, hangi gerekçe ile internet bağlanmamıştır? İnterneti olmayan okullarla ilgili bir çalışma gerçekleştirilecek midir? Bunu kamuoyu ile paylaşacak mısınız?
  1.  2018 – 2019 Eğitim – Öğretim yılı döneminde veya sonraki eğitim – öğretim yılı dönemlerinde Fatih projesi devam edecek midir? Proje devam edecekse, aksaklıkların giderilmesi ile ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
  1. Proje deki aksaklıklar nedeniyle başlatılan bir soruşturma var mıdır? Varsa sorumlular hakkında işlem uygulanmış mıdır? Devletin, Fatih Projesi ile ilgili maddi açıdan bir zararı oluşmuş mudur?

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
akıllı tahtalar kara tahta olarak kullanılıyor
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