ak parti nin tbmm başkanı adayı belli oldu

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na Mustafa Şentop'u aday göstereceğini bildirdi.

Buna göre Şentop'un adaylık başvurusu, bugün öğleden sonra yapılacak.

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

6 Ağustos 1968'de Tekirdağ'da doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek Lisansını ve Doktorasını Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yaptı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de Doktor, 2005'te Doçent, 2011'de Profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında bir çok üniversitede lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevler yaptı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük yaptı. Çeşitli akademik dergilerde Yayın Kurulu Üyesi ve Editör olarak görev aldı, hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 24,25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda AK Parti'yi temsilen görev yaptı. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde MKYK üyeliğine seçildi. Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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