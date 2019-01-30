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AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu

Yarın seçim manifestosunu açıklamaya hazırlanan AK Parti'nin seçim sloganı da belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sloganlarının ''Memleket işi, gönül işi'' olduğunu açıkladı.

AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu

Yarın seçim manifestosunu açıklamaya hazırlanan AK Parti'nin seçim sloganı da belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sloganlarının ''Memleket işi, gönül işi'' olduğunu açıkladı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:47
AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti'nin seçim manifestosunun yarın açıklanacağını belirten Ünal, "11 maddelik bir manifesto olacak" ifadelerini kullandı.

SEÇİM SLOGANINI DA AÇIKLADI

Yerel seçimler için sloganlarını da belirlediklerini ifade eden Ünal, "Bu yerel seçimde sloganımız 'Memleket işi, gönül işi' olacak" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM'IN İSTİFA KARARI

Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa kararı hakkında konuşan Ünal, "Binali Bey vakti zamanı geldiğinde kararını açıkladı. Bu CHP'nin yürüttüğü bir spekülasyondu. Binali Yıldırım Bey de açıklamasıyla bu tartışmaya son noktayı koydu" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 30.01.2019 12:53
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