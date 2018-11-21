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"AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu!"

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimler için aday belirleme süreci devam eden AK Parti'de İstanbul'daki adayları belli oldu. Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Binali Yıldırım isminin netleştiğini yazdı. Büyükçekmece, Ümraniye, Sarıyer, Beyoğlu, Zeytinburnu, Bakırköy, Üsküdar ve Esenler adaylarının da netleştiğini belirtti.

"AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu!"

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimler için aday belirleme süreci devam eden AK Parti'de İstanbul'daki adayları belli oldu. Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Binali Yıldırım isminin netleştiğini yazdı. Büyükçekmece, Ümraniye, Sarıyer, Beyoğlu, Zeytinburnu, Bakırköy, Üsküdar ve Esenler adaylarının da netleştiğini belirtti.

21 Kasım 2018 Çarşamba 09:38
"AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu!"

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimler için aday belirleme süreci devam eden AK Parti'de İstanbul'daki adayları belli oldu. Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Binali Yıldırım isminin netleştiğini yazdı. Büyükçekmece, Ümraniye, Sarıyer, Beyoğlu, Zeytinburnu, Bakırköy, Üsküdar ve Esenler adaylarının da netleştiğini belirtti.

Yerel seçim için gösterilecek adaylarla ilgili temayül yoklaması yapan ve yoklam neticelerine göre AK Parti'de adaylar belirlenmeye başladı. Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'teki köşesinde 'İlk adaylar belli oldu' başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Altaylı'nın bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıkları için AK Parti'den aday olacak isimlerin belli olduğunu duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı % 99,9999 Binali Yıldırım" ifadelerini kullanan Altaylı, AK Parti'nin İstanbul'u riske atmak istemedğini belirtti.

Beyoğlu’nda 3 dönemini dolduran mevcut başkan Misbah Demircan'ın Sarıyer'den aday gösterileceğini ifade eden Altaylı, "Beyoğlu için Haydar Ali Yıldız kesinleşmiş." diye yazdı.

"Bakırköy'de sürpriz ve tanıdık bir isim ifadelerini diyen" Altaylı, Büyükçemece, Ümraniye ve Zeytinburnu adaylarını duyurarak şu ifadeleri kullandı;

"Büyükçekmece’de Recep Erol, Ümraniye’de İsmet Yıldırım, Bakırköy’de sürpriz ve tanıdık bir isim, Ali Talip Özdemir, Zeytinburnu’nda Ömer Arısoy AK Parti’nin adayları..Esenler ve Üsküdar’da ise mevcut başkanlarla devam kararı alınmış."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.11.2018 10:42
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