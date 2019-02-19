Ak Parti'nin Anketinden Ak Parti'ye Şok!

Araştırmaya göre seçmenlerinin ezici bir çoğunluğu partiye oy veriyorlar. Yeniçağ'dan Orhan Uğuroğlu'nun yazısından alınan bilgilere göre ‘Partiye oy veririm’ diyenlerin oranı Ankara'da yüzde 59,3.
Ankara'da adayın ‘Ankaralı’ olması 19,1'le tercihlerde ikinci sırada yer alıyor. Araştırmaya göre ‘Adayın açıklayacağı projelere göre oy veririm’ diyenlerin oranı yüzde 17,8.
Araştırmada "31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi İttifaka / partiye verirsiniz?" sorusuna verile yanıtlar kararsızlar dağıtılmadan şöyle:
Millet İttifakı: Yüzde 46,2 - Mansur Yavaş
Cumhur İttifakı: Yüzde 37,9 - Mehmet Özhaseki
Kararsızlar: Yüzde 37,9
Diğer: Yüzde 1,4
Oy kullanmayacağım: Yüzde 3,1
Kararsızların dağıtılmış haliyse şöyle:
Millet İttifakı: Yüzde 54,1 - Mansur Yavaş
Cumhur İttifakı: Yüzde 44,3 - Mehmet Özhaseki
Diğer: Yüzde 1,6
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
CHP hdp zihniyetlilere sorarsa sadece onlar kazanır ne kadar komik bir durumdalar herşey o Zaman belli olacak
Yanlış yolda olduklarını hala göremiyorlar
İnşaAllah 31 Mart’ta nakavt olacaklar.Kendilerini yıkılmaz güç sananlar Akibetlerini inşaAllah görecekler.Tabii şuda bir ihtimal.Kan vE can kaybını anladıklarında türlü bahanelerle seçimin iptali söz konusu diye konuşanlar var.
Ben RABBİM’den sadece şunu istiyorum.Allahım!yer ile yeksan etsin bu vatanı satanları,yetim hakkını yiyenleri,dinci görünüp sahte müslüman vE münafıkları