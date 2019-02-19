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Ak Parti'nin Anketinden Ak Parti'ye Şok!

AK Parti ile çalışan Burhan Eptemli'nin sahibi olduğu SAROS, Ankara'da 1620 kişiyle yüz yüze görüştü.

Ak Parti'nin Anketinden Ak Parti'ye Şok!

AK Parti ile çalışan Burhan Eptemli'nin sahibi olduğu SAROS, Ankara'da 1620 kişiyle yüz yüze görüştü.

19 Şubat 2019 Salı 09:35
Ak Parti'nin Anketinden Ak Parti'ye Şok!

Araştırmaya göre seçmenlerinin ezici bir çoğunluğu partiye oy veriyorlar. Yeniçağ'dan Orhan Uğuroğlu'nun yazısından alınan bilgilere göre ‘Partiye oy veririm’ diyenlerin oranı Ankara'da yüzde 59,3.

Ankara'da adayın ‘Ankaralı’ olması 19,1'le tercihlerde ikinci sırada yer alıyor. Araştırmaya göre ‘Adayın açıklayacağı projelere göre oy veririm’ diyenlerin oranı yüzde 17,8.

AK Parti'ye son seÃ§im anketinden soÄuk duÅ

Araştırmada "31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi İttifaka / partiye verirsiniz?" sorusuna verile yanıtlar kararsızlar dağıtılmadan şöyle: 
Millet İttifakı: Yüzde 46,2 - Mansur Yavaş
Cumhur İttifakı: Yüzde 37,9 - Mehmet Özhaseki
Kararsızlar: Yüzde 37,9
Diğer: Yüzde 1,4
Oy kullanmayacağım: Yüzde 3,1

AK Parti'ye son seÃ§im anketinden soÄuk duÅ

Kararsızların dağıtılmış haliyse şöyle: 
Millet İttifakı: Yüzde 54,1 - Mansur Yavaş
Cumhur İttifakı: Yüzde 44,3 - Mehmet Özhaseki
Diğer: Yüzde 1,6

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.02.2019 10:10
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Enes 44 dakika önce

CHP hdp zihniyetlilere sorarsa sadece onlar kazanır ne kadar komik bir durumdalar herşey o Zaman belli olacak

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Hasan 43 dakika önce

Yanlış yolda olduklarını hala göremiyorlar

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Alican 41 dakika önce

İnşaAllah 31 Mart’ta nakavt olacaklar.Kendilerini yıkılmaz güç sananlar Akibetlerini inşaAllah görecekler.Tabii şuda bir ihtimal.Kan vE can kaybını anladıklarında türlü bahanelerle seçimin iptali söz konusu diye konuşanlar var.
Ben RABBİM’den sadece şunu istiyorum.Allahım!yer ile yeksan etsin bu vatanı satanları,yetim hakkını yiyenleri,dinci görünüp sahte müslüman vE münafıkları

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