Ak Parti'nin Anketinden Ak Parti'ye Şok!

Araştırmaya göre seçmenlerinin ezici bir çoğunluğu partiye oy veriyorlar. Yeniçağ'dan Orhan Uğuroğlu'nun yazısından alınan bilgilere göre ‘Partiye oy veririm’ diyenlerin oranı Ankara'da yüzde 59,3.

Ankara'da adayın ‘Ankaralı’ olması 19,1'le tercihlerde ikinci sırada yer alıyor. Araştırmaya göre ‘Adayın açıklayacağı projelere göre oy veririm’ diyenlerin oranı yüzde 17,8.

Araştırmada "31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi İttifaka / partiye verirsiniz?" sorusuna verile yanıtlar kararsızlar dağıtılmadan şöyle:

Millet İttifakı: Yüzde 46,2 - Mansur Yavaş

Cumhur İttifakı: Yüzde 37,9 - Mehmet Özhaseki

Kararsızlar: Yüzde 37,9

Diğer: Yüzde 1,4

Oy kullanmayacağım: Yüzde 3,1

Kararsızların dağıtılmış haliyse şöyle:

Millet İttifakı: Yüzde 54,1 - Mansur Yavaş

Cumhur İttifakı: Yüzde 44,3 - Mehmet Özhaseki

Diğer: Yüzde 1,6

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