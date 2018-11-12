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Ak Parti'nin Ankara Adayı Belli Oldu!

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler için siyasi partilerin hazırlıkları devam ediyor. Özellikle Ak Parti 24 Haziran seçimlerinden MHP'nin desteği ile çıktıktan sonra daha özenli bir çalışma yürütmeye başladı. Önemli şehirlerde özellikle, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi şehirlerde kaybetmemek için eski bakanları aday gösterileceği ifade ediliyordu.

Ak Parti'nin Ankara Adayı Belli Oldu!

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler için siyasi partilerin hazırlıkları devam ediyor. Özellikle Ak Parti 24 Haziran seçimlerinden MHP'nin desteği ile çıktıktan sonra daha özenli bir çalışma yürütmeye başladı. Önemli şehirlerde özellikle, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi şehirlerde kaybetmemek için eski bakanları aday gösterileceği ifade ediliyordu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:52
Ak Parti'nin Ankara Adayı Belli Oldu!

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler için siyasi partilerin hazırlıkları devam ediyor. Özellikle Ak Parti 24 Haziran seçimlerinden MHP'nin desteği ile çıktıktan sonra daha özenli bir çalışma yürütmeye başladı. Önemli şehirlerde özellikle, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi şehirlerde kaybetmemek için eski bakanları aday gösterileceği ifade ediliyordu.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya katıldığı bir televizyon kanalında Ak Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kesleştiğini aktardı. AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin olduğunu, bu bilginin kesinolduğunu ifade etti.

Muharrem Sarıkaya, “İktidar partisinden Ankara için Mehmet Özhaseki’nin ismi kesinleşti. Sayın Cumhurbaşkanı bu görevi kendisine verdi” ifadelerini kullandı.

Muharrem Sarıkaya, AKP’nin İstanbul adayı için TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun adının geçtiğini ifade etti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.11.2018 14:53
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İsyan 47 dakika önce

Bir üniversite mezünü ve işsiz bir vatandaş olarak Kim aday olursa olsun umrumda değil

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Yorumsuz 33 dakika önce

Üniversite mezunu olup da işsiz olan arkadaşım , mezünü değil mezunu :)

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