AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde İstanbul başta olmak üzere 28 ilin adayı belli oldu. İzmir’de Nihat Zeybekci ile vitrine çıkacak AK Parti’nin son anda bir değişim olmaz ise adaylığında karar kıldığı o isimlerin tam listesi şöyle;
İstanbul: Binali Yıldırım
Ankara: Mehmet Özhaseki
Sivas: Hilmi Bilgin
Bolu: Fatih Metin
Antalya: Menderes Türel
Gaziantep: Fatma Şahin
Konya: Uğur İbrahim Altay
Denizli: Osman Zolan
Kırşehir: Yaşar Bahçeci
İzmir: Nihat Zeybekci
Samsun: Mustafa Demir
Malatya: Selahattin Gürkan
Düzce: Faruk Özlü
Hatay: Mehmet Öntürk
Diyarbakır: Mehdi Eker
Bursa: Mehmet Müezzinoğlu
Erzincan: Cemalettin Başsoy
Gümüşhane: Ercan Çimen
Şanlıurfa: Zeynal Abidin Beyazgül
Tokat: Eyüp Eroğlu
Bayburt: Mete Memiş
Nevşehir: Rasim Arı
Eskişehir: Burhan Sakallı
Kayseri: Memduh Büyükkılınç
Kocaeli: Tahir Büyükakın
Artvin: Mehmet Kocatepe
Zonguldak: Özcan Ulupınar
Bingöl: Yusuf Coşkun…