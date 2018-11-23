AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde İstanbul başta olmak üzere 28 ilin adayı belli oldu. İzmir’de Nihat Zeybekci ile vitrine çıkacak AK Parti’nin son anda bir değişim olmaz ise adaylığında karar kıldığı o isimlerin tam listesi şöyle;

İstanbul: Binali Yıldırım

Ankara: Mehmet Özhaseki

Sivas: Hilmi Bilgin

Bolu: Fatih Metin

Antalya: Menderes Türel

Gaziantep: Fatma Şahin

Konya: Uğur İbrahim Altay

Denizli: Osman Zolan

Kırşehir: Yaşar Bahçeci

İzmir: Nihat Zeybekci

Samsun: Mustafa Demir

Malatya: Selahattin Gürkan

Düzce: Faruk Özlü

Hatay: Mehmet Öntürk

Diyarbakır: Mehdi Eker

Bursa: Mehmet Müezzinoğlu

Erzincan: Cemalettin Başsoy

Gümüşhane: Ercan Çimen

Şanlıurfa: Zeynal Abidin Beyazgül

Tokat: Eyüp Eroğlu

Bayburt: Mete Memiş

Nevşehir: Rasim Arı

Eskişehir: Burhan Sakallı

Kayseri: Memduh Büyükkılınç

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Artvin: Mehmet Kocatepe

Zonguldak: Özcan Ulupınar

Bingöl: Yusuf Coşkun…