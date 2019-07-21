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AK Partili Yeneroğlu'ndan hükümete eleştiri: Kanuna destek vermedim

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren 3 düzenleme konusunda sert çıkış yaptı. Yeneroğlu, "Kanuna destek vermedim. Sürecin yönetilmesi ve karar alma biçiminin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik her şeyden önce usulen saygısızlık olarak kabul ettiğimi ilgililer bilmekteler" dedi.

AK Partili Yeneroğlu'ndan hükümete eleştiri: Kanuna destek vermedim

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren 3 düzenleme konusunda sert çıkış yaptı. Yeneroğlu, "Kanuna destek vermedim. Sürecin yönetilmesi ve karar alma biçiminin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik her şeyden önce usulen saygısızlık olarak kabul ettiğimi ilgililer bilmekteler" dedi.

21 Temmuz 2019 Pazar 20:38
AK Partili Yeneroğlu'ndan hükümete eleştiri: Kanuna destek vermedim

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını ilgilendiren düzenlemeler konusunda hükümeti eleştirdi.Yurt dışından emeklilik konusunda görüşünün alınmadığını, 2 yıldır ısrarla bilgi istemesine rağmen bakanlıktan bilgi verilmediğini belirten Yeneroğlu, "Bu sebeple kanuna destek vermedim. Sürecin yönetilmesi ve karar alınma biçiminin, yasama organı üyesi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselelerini çalışan birisi olarak şahsım nezdinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik her şeyden önce usulen saygısızlık olarak kabul ettiğimi de ilgililer bilmekteler” dedi.

Kendisine yöneltilen 3 konuyla ilgili açıklama yapan Yeneroğlu, şunları söyledi:

"Son günlerde başta dövizle askerlik bedelinin artırılması, yurt dışından emeklilikle ilgili düzenleme ve yurt dışından getirilen telefonlar için maktu ücreti konusunda vatandaşlarımızın haklı soruları ve tepkileriyle karşı karşıyayım. Yurt dışından emeklilikle ilgili düzenleme konusunda tüm ısrarlarıma rağmen ve en az iki yıldır ilgili Bakanlık ve SGK’dan talep etmeme rağmen ne bilgilendirildim ne kanun teklifi benimle istişare edildi ne de görüşüm alındı. Bu sebeple kanuna destek vermedim. Sürecin yönetilmesi ve karar alınma biçiminin, yasama organı üyesi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselelerini çalışan birisi olarak şahsım nezdinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik her şeyden önce usulen saygısızlık olarak kabul ettiğimi de ilgililer bilmekteler.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONLAR

Yurt dışından getirilen telefonlar için maktu ücret konusu, Resmî Gazetede okuduğum kadarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleridir. Sürece herhangi bir şekilde dahil edilseydim, elbette görüşümü bildirirdim.

Dövizle askerlik konusunda, kendi çıkarttığımız kanunun tersine çevrilmesini doğru bulmadım ve görüşlerimi de her platformda dile getirdim. Maalesef netice alamadım. Endişem o ki, yükseltilen bu meblağ karşısında doğuştan ilgili ülkenin vatandaşlığını zaten almış olan yurt dışındaki gençlerimizin yoğun olarak vatandaşlıktan çıkacaklarıdır. Oysa 2016'da 1000 euro olarak belirlediğimiz düzenlemede hem vatandaşlıktan çıkışları ciddi manada azaltmış, hem de gelirleri öncekine nazaran ciddi manada artırmıştık. Umarım yeni düzenleme ile tersi olmaz."

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