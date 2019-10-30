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Ak Partili Vekil,Partisinden ve MYK Üyeliğinden İstifa Etti! ''İstifa etmemi Erdoğan istedi''

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yeneroğlu, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da partiden istifa etmesi yönünde kanaat bildirdiğini açıkladı.

Ak Partili Vekil,Partisinden ve MYK Üyeliğinden İstifa Etti! ''İstifa etmemi Erdoğan istedi''

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yeneroğlu, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da partiden istifa etmesi yönünde kanaat bildirdiğini açıkladı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 20:07
Ak Partili Vekil,Partisinden ve MYK Üyeliğinden İstifa Etti! ''İstifa etmemi Erdoğan istedi''

Parti içi eleştirilerle dikkat çeken AK Parti MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu, TBMM’de yaptığı basın toplantısı ile istifasını duyurdu.

Yeneroğlu, basın açıklamasında özetle şunları söyledi:

Doğru bildiğim her şeyi kamuoyuyla paylaştım. Siyasete 7 Haziran 2015 seçimleriyle birlikte Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine girdim. Hiçbir mücadele yapmadım siyasete girerken.  

Geldiğim nokta itibarıyla 2-3 yıldan beri partimin politikaları noktasında birçok huzursuzluk yaşadığımı, insan hakları ihlalleri noktasında, demokratik kurumların zarar görmesi gibi rahatsızlık yaşadığım birçok konuda görüşümü kamuoyuyla paylaştım. "Hesap yapıyor" gibi yaklaşımlarla karşı karşıya kaldım. Ama bu benim çizgimi bozmadı. Zorlanmadığım konular olmadı değil. Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde karşı karşıya kaldığımız sıkıntılı dönemler oldu. 

Sayın Cumhurbaşkanımız takdir buyurdular 18 Ağustos seçimleri sonrasında MKYK üyeliğine layık gördüler. O süreçte de Türkiye'nin önünde olan ve itibarını zedeleyen insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması noktasında kamuoyuyla eleştirilerimi paylaştım. Son iki MKYK toplantımıza bu rahatsızlıklarımın artık karşılık bulmadığı, düzelebileceğine dair bir ümit taşımadığım için katılmadım. 28 Ekim tarihinde MKYK'dan istifa ettim. Geçen günler içerisinde arkadaşlarımla değerlendirmeler yaptım, partimizin genel sekreteri merkeze davet ettiler. Bir görüşme yaptım ve bu görüşmede de düşüncelerimi paylaştım. 

Cumhurbaşkanımızın benim partiden istifa etmem gerektiği konusunda görüş bildirdiğini belirtti.

AK Parti'nin sandalye sayısı 290'a düştü

Yeneroğlu'nun istifası sonrası AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 290'a düştü. Yeneroğlu'ndan boşalan MKYK üyeliği koltuğuna ise AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy getirildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 30.10.2019 20:12
Anahtar Kelimeler:
Ak PartiMustafa YeneroğluIstifaCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
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