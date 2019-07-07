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AK Partili vekilden ''Pazar iş günü, Cuma tatil olsun'' çıkışı

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Osmanlı dönemini işaret ederek pazar gününün iş günü, cuma gününün ise tatil olmasını istediğini söyledi.

AK Partili vekilden ''Pazar iş günü, Cuma tatil olsun'' çıkışı

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Osmanlı dönemini işaret ederek pazar gününün iş günü, cuma gününün ise tatil olmasını istediğini söyledi.

07 Temmuz 2019 Pazar 16:47
AK Partili vekilden ''Pazar iş günü, Cuma tatil olsun'' çıkışı

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, pazar günlerinin çalışma günü, cuma günlerinin de tatil günü olarak belirlenmesini istedi.

Çamlı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile tatil günlerinin değiştirilmesi gerektiğini savundu. Çamlı, şunları yazdı:

"HEY GİDİ GÜNLER HEY"
"Ne zamanki pazar normal cuma tatil idi, işte o asırlar boyuca 1 numara idik, hacet kapısı idik, medet kapısı idik. Hey gidi günler hey, olma mı, olur inşallah."

OSMANLI VE TÜRKİYE'DE TATİL GÜNLERİ
Osmanlı İmparatorluğu'nda, Tanzimat'a kadar hafta sonu tatili yoktu. 'Müslümanların tatil günü' sayılan cuma günü, 1839 yılından itibaren Osmanlı Devleti tarafından tatil günü olarak seçildi. Ondan önce resmî daireler cuma yerine çarşamba günleri tatil ediliyordu.

TBMM, 2 Ocak 1924 tarihinde cuma gününü "Resmi Hafta Tatili" olarak kabul etti. Cumhuriyet'in ilanından sonra 27 Mayıs 1935 yılında çıkarılan 2739 Sayılı kanun ile de, pazar günü resmî tatil olarak kabul edildi, ilk pazar tatili, 1 Haziran 1935 günü uygulandı.

Hafta sonu tatilinin cumadan pazara alınması, ticaret işlerinde ve resmi temaslarda ortaya çıkan güçlükleri ortadan kaldırmıştır.

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