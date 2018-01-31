Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

AK Partili Vekilden Flaş FETÖ İtirafı: Zaman Gazetesi Abonesi Oldum

AK Partili Milletvekili Mustafa Şahin yaptığı son dakika açıklamasında önce kayyuma devredilen, daha sonra KHK ile kapatılan Zaman Gazetesine abone olduğunu söyledi.

banner396

AK Partili Vekilden Flaş FETÖ İtirafı: Zaman Gazetesi Abonesi Oldum

AK Partili Milletvekili Mustafa Şahin yaptığı son dakika açıklamasında önce kayyuma devredilen, daha sonra KHK ile kapatılan Zaman Gazetesine abone olduğunu söyledi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 10:46
AK Partili Vekilden Flaş FETÖ İtirafı: Zaman Gazetesi Abonesi Oldum
banner400

Adalet e Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya’da yayın yapan ER TV adlı televizyon kanalına konuk oldu. Şahin burada FETÖ'yle ilgili bir de itirafta bulundu.

Mustafa Şahin burada yaptığı açıklamada “Bir tarihte bunlar her eve Zaman gazetesi koyuyorlardı. Bana da geldiler. Dediler illa zaman gazetesi verelim. Alın dediler. Ben Zaman gazetesini bunlar almadan önce yanılmıyorsam bir başka arkadaşlar çıkarmışlardı. Herhalde 1 sene miydi birkaç ay mıydı? Onlara bir aboneliğim oldu” ifadelerini kullandı.

AK Partili Mustafa Şahin televiyon kanalına yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Körfez savaşından önce ve bu süre içerisinde almış olduğum Zaman gazetesi Allah şahit belli köşe yazarları vardı. Ondan sonra bunlar satın almışlar. Aldıkları dönemde de Körfez Savaşı başlamış. Körfez Savaşıyla alakalı bu FETÖ denilen alçak aynen ifadesinde diyor ki ben Saddam’ın atmış olduğu füzelerin düşmüş olduğu bölgede öldürülen Yahudiler için Siyonistler içinde gözyaşı döküyorum.

Peki, be hey gafil be hey alçak sen bir gün o Siyonistler Yahudilerin özellikle Gazze’de, Ramallah’ta buna benzer Filistin topraklarında katlettikleri Müslüman Filistinliler içinde gözyaşı döktüğünü söyledin mi? Duymadık. Ben çağırdım dedim söyleyin patronlarınıza gazete dağıtan çocuğa dedim bir daha girmesin buraya. Gönderdim gitti. Aradan 5-6 ay geçti bir baktım bir ekiple geldiler.”

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Zaman GazetesiMustafa şahinSon DakikaAk Parti Fetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti'de Flaş İstifa: Muzaffer Külcü Neden İstifa Etti? (Muzaffer Külcü Kimdir?)
AK Parti'de Flaş İstifa: Muzaffer Külcü Neden İstifa Etti? (Muzaffer Külcü Kimdir?)
Flaş: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bir Belediye Başkanının daha İstifasını İstedi
Flaş: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bir Belediye Başkanının daha İstifasını İstedi
Flaş: Cumhurbaşknı Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu Kritik Bir Görüşme Yaptı
Flaş: Cumhurbaşknı Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu Kritik Bir Görüşme Yaptı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim