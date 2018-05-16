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AK Partili Vekil: "Selahattin Demirtaş Tahliye Edilmeli"

AK Parti Milletvekili Aziz Babuşcu yaptığı son dakika açıklamasında, seçime kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması gerektiğini söyledi.

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AK Partili Vekil: "Selahattin Demirtaş Tahliye Edilmeli"

AK Parti Milletvekili Aziz Babuşcu yaptığı son dakika açıklamasında, seçime kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması gerektiğini söyledi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 08:57
AK Partili Vekil: "Selahattin Demirtaş Tahliye Edilmeli"

AK Partili vekilden Selahattin Demirtaş açıklaması.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi için son günlerde art arda çağrılar gelmeye başladı. Edinilen son dakika bilgilerine göre çağrılardan biri de iktidar kanadından geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu yaptığı son dakika açıklamasında Selahattin Demirtaş için şu ifadeleri kullandı: "Demirtaş bence de cezaevinden çıksın."

CNN Türk ekranlarında yayımlanan 'Ne Oluyor' adlı televizyon programına konuk olan AK Partili Vekil burada gündemi değerlendirirken önemli bazı açıklamalarda da bulundu. Canlı yayında konuşan Babuşcu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayının tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Babuşcu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Demirtaş bence de cezaevinden çıksın. Sonuç itibarıyla bir seçime giderken, Cumhurbaşkanı adayı bir siyaset liderinin cezaevinde olmasını tercih etmem. Ama sonuç itibarıyla, bir yargı ve hukuk mekanizması işlemesi ve onun bir karar vermesi gerekir. Sonuçta buna karar verecek olan bizler değiliz."

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSelahattin DemirtaşAziz BabuşcuAk Parti
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Cihat 51 dakika önce

Bu adam böyle bişi dediyse yazıklar olsun o adam cuma namazı kılarken tutuklanmadı sayın vekil töröristlerin siyasi ayağını oluşturduğu için yatıyor içerde.. HANGİ HAKKA HİZMETLE SEN BU ADAMIN ÇIKMASINI İSTERSİN!!
BU ADAMIN ÇIKMASINI İSTEYENDE İSTETENDE BİZDEN DEĞİLDİR ÖBÜR TARAFTADADA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM..

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