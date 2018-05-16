AK Partili Vekil: "Selahattin Demirtaş Tahliye Edilmeli"

AK Partili vekilden Selahattin Demirtaş açıklaması.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi için son günlerde art arda çağrılar gelmeye başladı. Edinilen son dakika bilgilerine göre çağrılardan biri de iktidar kanadından geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu yaptığı son dakika açıklamasında Selahattin Demirtaş için şu ifadeleri kullandı: "Demirtaş bence de cezaevinden çıksın."

CNN Türk ekranlarında yayımlanan 'Ne Oluyor' adlı televizyon programına konuk olan AK Partili Vekil burada gündemi değerlendirirken önemli bazı açıklamalarda da bulundu. Canlı yayında konuşan Babuşcu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayının tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Babuşcu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Demirtaş bence de cezaevinden çıksın. Sonuç itibarıyla bir seçime giderken, Cumhurbaşkanı adayı bir siyaset liderinin cezaevinde olmasını tercih etmem. Ama sonuç itibarıyla, bir yargı ve hukuk mekanizması işlemesi ve onun bir karar vermesi gerekir. Sonuçta buna karar verecek olan bizler değiliz."

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