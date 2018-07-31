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Ak Partili vekil Hayatını Kaybetti!..

Beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılan 23. Dönem AK Parti Niğde Milletvekili İsmail Göksel, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

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Ak Partili vekil Hayatını Kaybetti!..

Beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılan 23. Dönem AK Parti Niğde Milletvekili İsmail Göksel, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

31 Temmuz 2018 Salı 19:37
Ak Partili vekil Hayatını Kaybetti!..

Beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılan 23. Dönem AK Parti Niğde Milletvekili İsmail Göksel, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin kanaması geçirip yoğun bakım ünitesine hayat mücadelesi veren AKP'li İsmail Göksel yaşamını kaybetti.

66 yaşında vefat eden 23. Dönem Niğde Milletvekili İsmail Göksel için yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saat 11:00 da resmi tören düzenlenecek. İsmail Göksel'in cenazesi, yarın, memleketi Niğde'deki Hacıabdullah Cami'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Hacıabdullah beldesindeki mezarlıkta toprağa verilecek.

İSMAİL GÖKSEL KİMDİR?

Kara Harp Okulu, Topçu ve Füze Okulu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren İsmail Göksel, yüksek lisansını da aynı fakültede tamamladı. Kıta komutanlıkları yapan Göksel, askeri hakim, savcı, Kara Harp Okulu öğretim görevlisi olarak çalıştı. Hakim Yarbay olarak, Ankara Mamak 4. Kolordu Askeri Savcılığı görevinde bulunan Göksel, serbest avukat olarak çalıştı, Niğde Vakfı ve 1972'liler Vakfının kurucusu ve yöneticisi olarak görev yaptı. 23'üncü Dönem'de TBMM'ye Niğde Milletvekilli olarak giren Göksel, evli ve bir çocuk babasıydı.

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